Ozzy Osbourne, do Black Sabbath, morre aos 76 anos, anuncia família

O vocalista da banda de heavy metal britânica Black Sabbath, Ozzy Osbourne, morreu nesta terça-feira (22/7) aos 76 anos, anunciou sua família.

Em comunicado, a família informou: "É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que temos que informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com sua família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade de nossa família neste momento."

Reportagem em atualização