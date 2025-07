Como foi a despedida de Ozzy Osbourne dos palcos em reunião histórica do Black Sabbath

Três semanas antes de sua morte, nesta terça-feira (22/7), Ozzy Osbourne se despediu dos palcos com o último show da banda Black Sabbath, diante de 40 mil fãs e com o apoio de um line-up estrelado de lendas do rock influenciadas pelos fundadores do heavy metal.

Aos 76 anos e diagnosticado com Parkinson em 2019, Ozzy cantou sentado em um trono preto — aplaudindo, agitando os braços e fazendo caretas de olhos esbugalhados, como nos velhos tempos.

Antes do show, ele disse que seria "um adeus aos palcos". "E que grande maneira de me despedir", disse o cantor.

Em alguns momentos, o cantor parecia visivelmente emocionado. "Vocês não fazem ideia do que estou sentindo. Obrigado do fundo do meu coração", disse ao público reunido no Villa Park, em Birmingham.

Foi a primeira vez em 20 anos que Ozzy subiu ao palco com a formação original completa do Black Sabbath — ao lado de Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward.

O line-up da noite também incluiu outras lendas do rock como Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Ronnie Wood (dos Rolling Stones) e Steven Tyler (do Aerosmith).

Ross Halfin O Metallica estava entre as outras bandas que agitaram o Villa Park

Usando sobretudo de couro e uma braçadeira dourada com seu nome, Ozzy surgiu debaixo do palco em seu trono, arrancando um rugido da multidão.

"Estão prontos? Que comece a loucura!", gritou.

"É tão bom estar nesse palco. Vocês não fazem ideia", disse ao público, que respondeu entoando seu nome.

Após cantar cinco músicas de sua carreira solo, Ozzy foi acompanhado por seus companheiros de banda — o guitarrista Tony Iommi, o baixista e letrista Geezer Butler e o baterista Bill Ward — para mais quatro músicas, encerrando com a clássica Paranoid, de 1970.

Por causa do Parkinson e outros problemas de saúde, Ozzy cantou sentado durante todo o show. Sua voz oscilou um pouco, mas ainda demonstrava força.

Ross Halfin Ronnie Wood, dos Rolling Stones, durante sua participação no palco

Ross Halfin Tom Morello (Rage Against the Machine) e Steven Tyler (Aerosmith) dividiram o palco

Fãs de todas as partes do mundo — os que conseguiram ingresso — compareceram ao evento batizado de Back to the Beginning (De Volta ao Começo, em inglês), realizado no estádio do Aston Villa, a poucos quarteirões da casa onde Ozzy cresceu.

Com lucros serão revertidos para instituições de caridade, o show foi apelidado de "Live Aid do heavy metal", em referência aos shows realizados em 1985 para arrecadar fundos para combater a fome na Etiópia e que reuniram 82 mil pessoas em Londres e 99 mil na Filadélfia.

O gramado do Aston Villa virou um mar de camisetas do Black Sabbath e de mãos fazendo o sinal do rock. Algumas áreas viraram redemoinhos de rodas de mosh.

Um fã agitava um morcego inflável, uma referência ao episódio de 1982, em que Ozzy arrancou a cabeça de um morcego com uma mordida no palco, um dos momentos mais lendários de sua carreira caótica.

Getty Images O gramado do Aston Villa virou um mar de camisetas do Black Sabbath e de mãos fazendo o sinal do rock

Artistas fizeram homenagens a Ozzy e aos demais integrantes do Sabbath.

"Sem o Sabbath, não existiria Metallica", disse James Hetfield, vocalista do Metallica, durante a apresentação da banda. "Obrigado por nos dar um propósito na vida."

O Guns N' Roses fez um cover da música Never Say Die, de 1978. O vocalista Axl Rose encerrou gritando: "Birmingham! Ozzy! Sabbath! Obrigado!"

As estrelas subiram ao palco. Steven Tyler, que enfrentou sérios problemas vocais nos últimos anos, levando ao fim do Aerosmith, mostrou estar de volta à boa forma.

Ele se apresentou ao lado de Ronnie Wood, Travis Barker (Blink-182) e Tom Morello (Rage Against the Machine), que foi quem reuniu os músicos para o evento.

Outra formação contou com Billy Corgan, vocalista do Smashing Pumpkins, e KK Downing, do Judas Priest — outro ícone do metal originado nas Midlands inglesas.

Ross Halfin Ozzy Osbourne em seu trono preto, ladeado por 16 músicos do line-up, em foto tirada antes do show

Batalha de bateristas

Entre os músicos mais jovens, Yungblud interpretou Changes, uma das músicas mais delicadas do Sabbath, lançada em 1972 — e que Ozzy levou ao topo das paradas em 2003 em dueto com sua filha Kelly.

Yungblud fez parte de outro supergrupo, com músicos do Megadeth, Faith No More e Anthrax.

Houve ainda uma batalha épica entre três bateristas: Travis Barker, Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) e Danny Carey (Tool).

O vocalista do Pantera, Phil Anselmo, declarou ao público que todos os artistas presentes seriam "pessoas diferentes" sem o Black Sabbath. "Essa é a verdade. Eu não estaria aqui com esse microfone na mão se não fosse pelo Black Sabbath. Os maiores de todos os tempos."

O ator Jason Momoa foi o mestre de cerimônias da noite. Ao apresentar o Pantera, avisou que se juntaria às rodas na plateia: "Abram espaço pra mim, tô entrando!"

Em outro momento, disse à multidão: "A história do Black Sabbath e do Ozzy Osbourne é olhar para trás e ver os melhores que já fizeram isso. Hoje, temos aqui no palco alguns dos maiores músicos da história do rock e do metal."

O colega de elenco de Momoa no filme Minecraft, Jack Black, mandou uma mensagem em vídeo, assim como outros nomes de peso, de Billy Idol a Dolly Parton.

Ross Halfin Da esquerda para a direita: Bill Ward, Geezer Butler, Ozzy Osbourne e Tony Iommi, que se apresentaram juntos pela primeira vez desde 2005

"Black Sabbath basicamente deu início a tudo isso, à era do metal", disse o ex-vocalista do Van Halen, Sammy Hagar, à BBC nos bastidores. "Todos os veem como reis — e se os reis vão se despedir, estamos aqui para honrá-los.

"Quem foi convidado largou tudo para fazer parte. Isso vai entrar para história como o maior evento de metal de todos os tempos."

Em entrevista divulgada pelos organizadores, Ozzy disse que o line-up significava "tudo" para ele.

"Serei eternamente grato por eles terem vindo por mim e pelos fãs. Não consigo expressar direito, mas estou profundamente emocionado e me sinto abençoado."

Os ingressos variaram entre 200 a 2 mil libras (cerca de R$ 1,5 mil a R$ 15 mil), e os lucros foram destinados à Cure Parkinson's, ao Hospital Infantil de Birmingham e à Acorn Children's Hospice.

Texto publicado originalmente em 5 de julho de 2025 na BBC News e atualizada em 22 de julho de 2025