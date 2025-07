Coca-Cola vai lançar bebida com açúcar de cana nos EUA após pressão de Trump

A gigante americana Coca-Cola anunciou nesta terça-feira (22/7) que planeja lançar uma nova versão de seu principal produto adoçada com açúcar de cana como parte de sua linha de produtos nos Estados Unidos, confirmando um plano apresentado pelo presidente Donald Trump na semana passada.

A empresa já utiliza açúcar de cana para adoçar a Coca-Cola em diversos países do mundo, como Brasil, México, Reino Unido e Austrália, mas nos EUA utiliza há décadas xarope de milho, uma alternativa de menor custo.

O Secretário de Saúde de Trump, Robert F. Kennedy Jr., expressou preocupação com os riscos à saúde do xarope de milho, embora especialistas afirmem que não há razões nutricionais claras para favorecer um adoçante em detrimento do outro.

"Será uma ótima jogada deles — vocês verão. É simplesmente melhor!", escreveu Trump nas redes sociais na semana passada.

Em sua atualização trimestral para investidores nesta terça-feira, a empresa confirmou que "lançaria uma oferta feita com açúcar de cana dos EUA" no outono.

A empresa afirmou que o novo produto "complementaria" sua linha existente, representando mais opções para os clientes.

"Definitivamente, estamos buscando usar todo o conjunto de opções de adoçantes disponíveis, até certo ponto, onde houver preferências do consumidor", disse o diretor-executivo James Quincey quando questionado sobre a decisão.

Ele observou que a empresa já utiliza açúcar de cana em diversas produtos nos EUA, incluindo limonada, café e água vitaminada.

Trump surpreendeu muitos ao anunciar no Truth Social na semana passada que a empresa havia concordado em usar açúcar de cana em sua principal bebida.

O presidente dos EUA já havia levantado a questão com o diretor-executivo da empresa em janeiro, de acordo com um livro recente, 2024: How Trump Retook the White House (2024: Como Trump Retomou a Casa Branca, em tradução livre).

O livro relata que ele colocou o bilionário produtor de açúcar José Fanjul — um importante doador político — em uma conversa por telefone para discutir o tema.

Trump divulgou a medida nas redes sociais na semana passada, escrevendo: "Tenho conversado com a Coca-Cola sobre o uso de açúcar de cana VERDADEIRO na Coca-Cola nos Estados Unidos, e eles concordaram em fazê-lo."

Na época, um porta-voz da Coca-Cola disse que eles "agradecem o entusiasmo do presidente Trump".

Um produto comercializado nos EUA como "Coca-Cola Mexicana", vendido em garrafas de vidro a um preço mais alto, também contém açúcar tradicional, e não xarope de milho, como adoçante, e conquistou seguidores devotos desde seu lançamento em 2005.

Quando Trump anunciou nas redes sociais a possível mudança na formula da Coca-Cola, isso gerou preocupação entre os agricultores de milho americanos.

"Substituir o xarope de milho com alto teor de frutose por açúcar de cana custaria milhares de empregos americanos na fabricação de alimentos, reduziria a renda agrícola e aumentaria as importações de açúcar estrangeiro, tudo isso sem nenhum benefício nutricional", afirmou John Bode, presidente da Associação de Refinadores de Milho dos Estados Unidos, em um comunicado.

Com o anúncio desta terça, no entanto, os produtores de milho devem respirar aliviados, já que a nova Coca-Cola feita com açúcar de cana será um produto adicional, que deve se somar à linha adoçada com xarope de milho.

"Esta é realmente uma estratégia de 'e' e não de 'ou'", disse o direotr-executivo James Quincey. "Continuaremos a usar muito do xarope de milho que usamos atualmente."

Robert F. Kennedy Jr. e seu movimento Make America Healthy Again ("Torne a América saudável novamente", em tradução livre) tem defendido que as empresas removam de seus produtos ingredientes como xarope de milho, óleos de sementes e corantes artificiais, associando-os a uma série de problemas de saúde.

Kennedy Jr. também tem sido crítico em relação à quantidade de açúcar que os americanos consomem e, segundo relatos, planeja atualizar as diretrizes alimentares nacionais em breve.

Trump toma regularmente Diet Coke — que usa o adoçante artificial aspartame. Ele mandou instalar, inclusive, um botão na mesa dele no Salão Oval da Casa Branca para solicitar que o refrigerante seja servido.