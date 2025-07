Ultraleve cai em rodovia e deixa dois mortos

A explosão atingiu ao menos dois carros que passavam no local. De acordo com o jornais locais, ambos os motoristas escaparam do acidente sem se ferirem gravemente - (crédito: Reprodução/X)

Um ultraleve caiu no meio de uma rodovia em Brescia, na Itália. Segundo a imprensa local, os dois ocupantes da aeronave morreram queimados pelo incêndio após a queda. As vítimas são um homem de 75 anos e a mulher dele, de 60 anos. A aeronave saiu de Piacenza com destino a Milão, quando caiu na rodovia Corda Molle.

Câmeras de vigilância da rodovia registraram o momento do acidente. Nas imagens, divulgadas pela imprensa local, mostra a aeronave caindo quase na vertical e explodindo na sequência.

???????? ???? Mueren dos adultos mayores al estrellarse la avioneta en la que volaban sobre la autopista A21 cerca de Brescia, Italia. Testigos afirmaron haber visto la aeronave fuera de control poco antes de su desplome.pic.twitter.com/Lx9z5PGe2W — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) July 23, 2025

A explosão atingiu ao menos dois carros que passavam no local. De acordo com o jornais locais, ambos os motoristas escaparam do acidente sem se ferirem gravemente. Após o acidente, o cruzamento da rodovia em direção a Milão, foi interditado.

As causas da queda da aeronave serão investigadas pelo Departamento de Polícia de Milão a pedido do Ministério Público de Brescia.