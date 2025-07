Avião com 49 pessoas a bordo cai na Rússia

Os serviços de resgate russos encontraram os destroços de um avião que desapareceu a cerca de 16 km de seu destino na região de Amur, no extremo leste da Rússia.

O avião An-24 da Angara Airlines, com 42 passageiros e seis tripulantes, saiu de Blagoveshchensk, perto da fronteira com a China, e desapareceu das telas de radar ao se aproximar do aeroporto de Tynda, segundo as autoridades.

O governador regional de Amur, Vasily Orlov, disse que "todos os recursos necessários" foram mobilizados para encontrar o avião. Cinco crianças estavam entre as pessoas a bordo, acrescentou.

Pouco depois, o Ministério de Emergências da Rússia informou que um helicóptero da aviação civil russa havia avistado a fuselagem do avião em chamas. Acredita-se que ninguém tenha sobrevivido, segundo relatos.

O centro de defesa civil de Amur disse que o avião foi encontrado em uma encosta a cerca de 16 km de Tynda, informou a agência de notícias Tass.

Imagens do local mostraram destroços do avião queimando em uma floresta densa e os socorristas disseram que levariam cerca de uma hora para chegar ao local.

De acordo com as autoridades, os inquéritos preliminares estão analisando a possibilidade de erro do piloto em condições climáticas adversas ou mau funcionamento técnico.

O avião An-24 estava na última etapa de uma rota que partia de Khabarovsk, no extremo sudeste da Rússia.

A aeronave, um Antonov 24 da Angara Airlines, tem quase 50 anos e já teve problemas no passado.

Embora as autoridades tenham dito que o avião passou por uma inspeção técnica recente, a autoridade de aviação civil disse às agências de notícias que ele esteve envolvido em quatro incidentes desde 2018.

Outros aviões An-24 também se envolveram em acidentes fatais.

Um An-24RV saiu da pista ao aterrissar no aeroporto de Nizhneangarsk em julho de 2019. Dois membros da tripulação de voo morreram.

Em 2011, outro Angara An-24 caiu no rio Ob, na Sibéria, matando sete passageiros.