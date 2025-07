Lenda da luta livre, Hulk Hogan morre aos 71 anos nos EUA

Lenda da luta livre, o americano Hulk Hogan morreu aos 71 anos, segundo confirmou sua equipe nesta quinta-feira (24/07).

Serviços de emergência receberam uma ligação vinda da casa do lutador na Flórida às 10h (horário local), com relato de ocorrência de uma parada cardíaca, segundo as autoridades. Ele foi declarado morto no hospital posteriormente.

Hogan, cujo nome verdadeiro era Terry Bollea, foi o maior lutador profissional dos anos 80 e 90, tornou-se um ícone da cultura pop americana e alcançou fama internacional.

Conhecido por suas roupas vermelhas e amarelas e por sua legião de fãs "Hulkamaniacs", ele continuou lutando até os 50 anos.

Em 2018, ele foi reintegrado ao Hall da Fama da World Wrestling Entertainment (WWE, empresa dedicada à promoção da luta profissional), após ser expulso por proferir um insulto racista.

