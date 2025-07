Boeing 737 atropela animais durante pouso; vídeo registra momento

Um avião da Alaska Airlines danificou o trem de pouso após colidir com ao menos dois veados em pista no Aeroporto de Kodiak, no Alasca. A aeronave, um Boeing 737, pousava por volta de 8h de quinta-feira (25/7) quando atingiu os animais.

Apesar do susto e dos danos há estrutura, nenhuma das pessoas a bordo teve ferimentos, informou o porta-voz da companhia, Tim Thompson.

An Alaska Airlines flight hit at least two out of three deer while landing at Kodiak Airport, (ADQ), United States on Thursday morning, damaging the aircraft’s landing gear but causing no injuries to the occupants. The condition of the two deer is not known at this time.



