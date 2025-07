Incidente com trem de pouso provoca evacuação de voo da American Airlines nos EUA

Avião da American Airlines é evacuado após incidente com trem de pouso em Denver - (crédito: Reprodução/X)

Um voo da American Airlines com destino a Miami precisou ser evacuado na tarde de sábado (26/7), no Aeroporto Internacional de Denver, após um incidente envolvendo o trem de pouso da aeronave durante a decolagem. O avião, um Boeing 737 MAX 8, transportava 173 passageiros e seis tripulantes, que foram retirados com segurança, segundo confirmaram autoridades locais.

De acordo com o Departamento de Bombeiros de Denver, o problema ocorreu ainda na pista, pouco antes da aeronave sair do chão. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) informou que a tripulação reportou um possível problema no trem de pouso por volta das 14h45 (horário local).

Um vídeo publicado nas redes sociais, mostra o momento da evacuação, com fumaça e chamas visíveis na parte traseira do avião. Passageiros deixaram a aeronave utilizando escorregadores de emergência e foram levados de ônibus de volta ao terminal.

De acordo com alguns passageiros, os pilotos reduziram a velocidade imediatamente e pararam o avião. Logo em seguida, passageiros notaram fumaça e a evacuação foi iniciada.

Cinco pessoas receberam atendimento no local, mas não precisaram ser encaminhadas ao hospital. Uma outra vítima, no entanto, foi levada a uma unidade de saúde com ferimentos leves, segundo informaram o aeroporto e a American Airlines.

Em nota, a American Airlines declarou que o avião apresentou “um problema de manutenção envolvendo um dos pneus antes da decolagem” e foi retirado de operação para inspeção. O Departamento de Bombeiros de Denver relatou ainda que controlou um incêndio na aeronave.

Os passageiros afetados foram realocados e seguiram viagem para Miami em outra aeronave na mesma noite.

O incidente causou impacto nas operações do Aeroporto de Denver. Segundo o site FlightAware, mais de 300 voos estavam atrasados até o fim do dia. Um bloqueio temporário para voos de chegada foi imposto entre 14h e pouco depois das 15h, mas a situação já foi normalizada.

Esse é o segundo incidente com aeronaves da American Airlines em Denver neste ano. Em março, outro avião da companhia precisou desviar para o aeroporto após um problema relacionado ao motor.