Mundo

Trump anuncia acordo com UE e diz que ainda negocia com '3 ou 4 países' antes do tarifaço Após reunião na Escócia, Trump e Ursula von der Leyen, líder da União Europeia, anunciaram a redução da tarifa de 30% para 15%. Presidente americano confirmou que novas taxas entram em vigor em 1ºde agosto