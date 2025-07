Trem descarrila na Alemanha e deixa mortos e feridos; o que se sabe

Um acidente com um trem no sudoeste da Alemanha deixou mortos e feridos, segundo a imprensa do país. Ainda não há confirmação sobre o número de vítimas.

A polícia disse à agência de notícias alemã DPA que pelo menos três pessoas ficaram feridas no acidente, ocorrido próximo a Riedlingen, na região de Stuttgart. Não foi divulgado o número de mortos.

Relatórios indicam que houve uma tempestade na região pouco antes do acidente.

Cerca de 100 pessoas estavam a bordo do trem quando pelo menos dois vagões descarrilaram em uma área de floresta por volta das 18h10 no horário local, informou a DPA.

O chanceler alemão, Friedrich Merz, disse que "sentia pelas vítimas" e ofereceu sua "mais profunda solidariedade" às famílias em uma postagem no X.

Ele disse estar em contato com os ministros do Interior e dos Transportes e solicitou que o governo forneça todos os recursos necessários aos serviços de emergência.

Imagens do acidente mostram vagões tombados e uma forte presença de equipes de emergência. Árvores caídas também podem ser vistas no local.

Relatórios indicam que o trem fazia a rota de 90 km entre Sigmaringen e Ulm.