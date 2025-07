Ataque a tiros em prédio corporativo em Nova York deixa vítimas baleadas; suspeito morreu

Várias pessoas foram baleadas após um ataque a um prédio corporativo em Nova York, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (28/07). O suspeito de ser o atirador morreu.

De acordo com a agência de notícias Associated Press, pelo menos cinco pessoas morreram no ataque, incluindo um policial. O suspeito teria se matado.

Há uma forte presença de policiais no endereço, na famosa avenida Park Avenue, na área de Midtown Manhattan.

O Departamento de Polícia de Nova York está pedindo à população que evite a área.

