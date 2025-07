Trump faz alerta sobre risco de tsunami atingir territórios dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma postagem nas redes sociais para divulgar um alerta de tsunami, emitido após um terremoto de magnitude 8,7 atingir a costa leste da Rússia, na noite de terça-feira (29/7) — horário de Brasília.

Territórios dos EUA, como Havaí, Guam e o Alaska, estão na zona de alerta, de acordo com o centro americano de tsunamis.

"Devido a um terremoto de grande magnitude ocorrido no Oceano Pacífico, um alerta de Tsunami está em vigor para os residentes do Havaí. Um Aviso de Vigilância de Tsunami está em vigor para o Alasca e a Costa do Pacífico dos Estados Unidos. O Japão também está na rota. Por favor, visite o site tsunami.gov para as informações mais recentes. FIQUEM FORTES E EM SEGURANÇA!", diz a publicação do republicano.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro do terremoto foi localizado a cerca 136 km a leste da cidade de Petropavlovsk-Kamchatskiy, na península de Kamchatka, a uma profundidade de 19 km.

Tremor deixa feridos na Rússia

A agência de notícias estatal russa TASS informou que há relatos de "várias pessoas" feridas no extremo leste do país após o tremor. "Infelizmente, há pacientes que ficaram feridos durante o terremoto. Todos os pacientes estão em condição satisfatória. Nenhum ferimento grave foi relatado até o momento", disse Oleg Melnikov, ministro da Saúde da região administrativa de Kamchatka.