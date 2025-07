Trump diz que não vai adiar prazo para entrada em vigor das tarifas: 'Grande dia para a América'

Donald Trump confirmou nesta quarta-feira (30/07) que as tarifas anunciadas pelo seu governo contra produtos de diversos países entrarão em vigor em 1º de agosto.

"O prazo de primeiro de agosto é o prazo de primeiro de agosto — ele permanece forte e não será prorrogado", escreveu o presidente americano em um post na sua plataforma Truth Social.

"Grande dia para a América", completou Trump.

Em pouco mais de seis meses de governo, Trump anunciou tarifas contra praticamente todos os parceiros comerciais americanos. O governo estabeleceu uma alíquota mínima de 10% para as tarifas de importação, mas alguns países tiveram taxas específicas definidas.

Trump afirma que sua intenção é criar "tarifas recíprocas", para restabelecer um campo de jogo "justo", obrigar nações a reduzir barreiras comerciais e corrigir déficits bilaterais.

O governo americano negociou acordos bilaterais com alguns dos seus parceiros em troca de redução das taxas.

Japão, Reino Unido, União Europeia, Vietnã e Indonésia foram alguns dos países que fecharam o compromisso e receberão taxas inferiores às anunciadas por Trump inicialmente.

No caso do Brasil, Trump usou argumentos políticos para justificar a implementação de uma tarifa de 50%.

Segundo o presidente americano, o Judiciário brasileiro estaria submetendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a um "tratamento injusto" no processo que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

O Brasil também é um dos poucos países no mundo cujo comércio com os EUA resultou em um superávit para os americanos em 2024 (US$ 7,4 bilhões).

A única exceção para a data de 1º de agosto deve ser a China, que receberá uma tarifa básica de 30% sobre as suas exportações para os EUA.

Devido a negociações diretas com as autoridades americanas, o início das imposições das taxas contra os chineses é esperado para 12 de agosto.