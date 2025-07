Medidas de Trump contra Brasil são 'grande vitória' para Bolsonaro, diz New York Times

O jornal americano The New York Times disse que os Estados Unidos cumpriram suas ameaças de aplicar tarifas de 50% a todos os produtos que vêm do Brasil e de sancionar o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes agravando "drasticamente" a crise entre os dois países, em reportagem publicada na quarta-feira (30/7).

O presidente americano, Donald Trump, assinou na quarta o decreto que formaliza tarifas de 50% para produtos brasileiros, com uma série de exceções às taxações.

Segundo a Casa Branca, as medidas foram tomadas considerando que "a perseguição, intimidação, assédio, censura e processo politicamente motivados pelo governo brasileiro contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e milhares de seus apoiadores constituem graves violações dos direitos humanos que minaram o Estado de Direito no Brasil".

O New York Times destacou que "as duas medidas demonstraram que, enquanto as autoridades brasileiras buscavam o diálogo, a Casa Branca agravou drasticamente a crescente crise diplomática entre os dois países mais populosos do Hemisfério Ocidental".

"As tarifas contra o Brasil são as mais altas já impostas pelo presidente Trump neste ano, embora excluam muitas das principais exportações brasileiras para os EUA, como aeronaves comerciais, produtos energéticos e suco de laranja."

O New York Times destacou a disposição de Trump de confrontar o Brasil.

"Dadas as amplas isenções tarifárias, as ações de quarta-feira podem acabar sendo menos paralisantes do que parecem — mas são um sinal claro do governo Trump de que está preparado para uma briga com o Brasil."

A publicação ainda destacou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é um dos principais vencedores após o anúncio de Trump de quarta-feira.

"As medidas dos EUA representam uma grande vitória para Bolsonaro, que pode enfrentar décadas de prisão se for considerado culpado [em julgamento por suposta tentativa de golpe de Estado]", diz o jornal.

"Durante meses, Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, vem pressionando a Casa Branca para aplicar sanções contra o ministro Moraes e outros juízes, argumentando que o Supremo Tribunal Federal está visando injustamente seu pai e outras vozes de direita."

O New York Times afirma que "Bolsonaro sugeriu que uma imunidade para ele e seus aliados seria o caminho para uma trégua econômica com os EUA".

"Parlamentares alinhados a Bolsonaro pressionam por um projeto de lei de anistia, embora Lula provavelmente vetaria isso", diz o artigo.

O jornal também destacou a gravidade das sanções contra Moraes — que foi enquadrado na Lei Global Magnitsky — uma das mais severas disponíveis para Washington punir estrangeiros que considera autores de violações de direitos humanos e práticas de corrupção.

"As ações contra Alexandre de Moraes, um juiz da Suprema Corte brasileira, são um uso altamente incomum de algumas das mais graves sanções de direitos humanos que o governo dos EUA tem à disposição", escreveu o New York Times.

O New York Times disse que Moraes se "tornou talvez a figura mais polêmica do Brasil" — relembrando episódios em que o juiz agiu contra seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro que atacaram instituições brasileiras e acusaram fraude nas eleições de 2022.

"Mas, em sua luta para proteger a democracia, ele também foi visto, por vezes, como alguém que tomou medidas autoritárias", escreveu o jornal, citando ordens para empresas de tecnologia removerem contas de redes sociais, prisão de pessoas por ameaças na internet e sua ação como "juiz e promotor" em alguns casos.

"No entanto, muitas de suas decisões também foram apoiadas pela maioria dos juízes do Supremo Tribunal Federal, que disseram que seus poderes extraordinários são necessários para combater uma ameaça extraordinária à democracia brasileira", disse o jornal.