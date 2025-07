Brinquedo se parte ao meio em parque na Arábia Saudita e deixa 23 feridos

Um acidente grave em um parque de diversões em Taif, na Arábia Saudita, deixou pelo menos 23 pessoas feridas na noite de quarta-feira (30/7). O brinquedo, conhecido como “360 graus”, se partiu ao meio enquanto estava em funcionamento no Green Mountain Park.

De acordo com o jornal Khaleej Times, o mastro do brinquedo teria recuado em alta velocidade e atingido frequentadores que estavam do outro lado da estrutura. Pessoas que permaneciam sentadas no brinquedo no momento da queda também sofreram ferimentos.

Ainda não há informações precisas sobre quantos feridos foram encaminhados a hospitais. Parte das vítimas recebeu atendimento médico no próprio local e foi liberada em seguida. A direção do parque não se pronunciou sobre as causas do acidente.