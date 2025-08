Tarifaço de Trump: veja quanto a sua cidade exporta para os EUA

Ao menos 1,5 mil cidades brasileiras exportaram produtos para os Estados Unidos em 2024, segundo dados do Comex Stat, sistema oficial de estatísticas do comércio exterior. O total embarcado no período foi de cerca de US$ 40 bilhões.

Parte desses municípios poderá ser diretamente afetada pela tarifa de 50% sobre importações brasileiras, anunciada pelos Estados Unidos e cujo decreto foi publicado nesta quarta-feira, 30.

O valor real do impacto ainda não foi calculado. E nem toda exportação será afetada: o texto do decreto que formaliza a medida traz uma série de exceções às taxações. Os setores de petróleo, polpa e suco de laranja e aviões, por exemplo, aparecem na lista de produtos brasileiros isentos.

O decreto de Trump detalha 694 produtos específicos isentos. Em geral, minerais, produtos energéticos, metais básicos, fertilizantes, papel e celulose, alguns produtos químicos e bens para aviação civil estão isentos da tarifação adicional.

O valor é altamente concentrado: apenas 24 cidades responderam por mais da metade do total enviado aos EUA no ano passado.

No topo da lista está o Rio de Janeiro (RJ), com mais de US$ 4,9 bilhões exportados em 2024, sobretudo em petróleo bruto, que é um dos itens beneficiados pela isenção. A cidade do RJ também exporta produtos de aço e pneumáticos.

Na sequência, São José dos Campos (SP) aparece com US$ 1,9 bilhão. É a cidade sede da Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) e o valor é puxado por exportações de aeronaves e componentes da empresa. A Embraer é uma das beneficiadas por isenções.

Duque de Caxias (RJ) também se destaca com vendas de derivados de petróleo, enquanto cidades como Piracicaba (SP) exportam principalmente máquinas.

Cidades exportadoras de carne e café aos EUA, concentradas em sua maioria no Sul e Sudeste, podem ser fortemente impactadas pelo tarifaço porque esses produtos não receberam isenção.

Veja na tabela o valor exportado aos EUA por cada cidade brasileira.

Gráficos por Carla Rosch, Equipe de Jornalismo Visual da BBC Brasil.