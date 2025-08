Trump: 'Lula pode falar comigo quando quiser'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (01/08) estar disponível para falar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Ele pode falar comigo quando quiser", disse Trump à jornalista Raquel Krähenbühl, da TV Globo, em meio a uma crise entre os dois países sobre tarifas comerciais e sanções dos EUA ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Falando diante de vários jornalistas, o americano disse "amar" o povo brasileiro e defendeu que "as pessoas que estão comandando o Brasil fizeram a coisa errada".

"Vamos ver o que acontece", disse, sobre os próximos passos na relação com o Brasil.

Críticos a Lula têm cobrado que o presidente se esforce por uma aproximação de Trump e demonstre isso, por exemplo, com uma ligação para o presidente dos Estados Unidos.

Entretanto, uma fonte disse à BBC News Brasil que há temor no governo de que uma ligação do tipo possa expor o presidente brasileiro a algum constrangimento como os que ocorreram em encontros de outros chefes de Estado com Trump, como o presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e da África do Sul, Cyril Ramaphosa.

Na quarta-feira (30/07), Trump formalizou as tarifas de 50% contra o Brasil, embora quase 700 produtos tenham sido isentos da taxa. A entrada em vigor da medida foi postergada, para 6 de agosto.

No mesmo dia, o governo americano submeteu o ministro Alexandre de Moraes à Lei Global Magnitsky, que pune estrangeiros com o bloqueio de bens e contas no país, além da proibição de entrada em território americano.

Tanto as tarifas quanto as sanções são baseadas no argumento de que o Judiciário brasileiro estaria fazendo uma "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, réu por tentativa de golpe de Estado em ação no STF, da qual Alexandre de Moraes é o relator.