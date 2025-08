Homem morre após queda em show do Oasis em Londres

Um homem morreu após sofrer uma queda durante um show do Oasis no sábado (2/8), informou a Polícia Metropolitana de Londres.

Policiais e médicos no Estádio de Wembley, em Londres, responderam um chamado de que um homem de 40 anos havia se ferido às 22:19 (18:19 em Brasília).

O homem "foi encontrado com ferimentos compatíveis com uma queda" e foi declarado morto no local, informou um porta-voz da polícia.

O Oasis afirmou em um comunicado que ficou "chocado e triste" ao saber da morte de um fã.

"O Oasis gostaria de expressar nossas sinceras condolências à família e aos amigos da pessoa envolvida."

A polícia disse que o estádio estava movimentado e "acredita ser provável que várias pessoas tenham testemunhado o incidente ou, consciente ou inconscientemente, o tenham filmado com seus celulares".

A apresentação do Oasis estava programada para começar às 20:15 e terminar às 22:15, de acordo com os horários no site do Estádio de Wembley.

A banda iniciou sua turnê, Oasis Live '25, em julho. O show de sábado fez parte de sete shows com ingressos esgotados no Estádio de Wembley, que tem capacidade para 90 mil pessoas.

A turnê marca o fim de uma separação de quase 16 anos entre Noel e Liam Gallagher.

O Estádio de Wembley informou em um comunicado que médicos, policiais e o serviço de ambulância de Londres atenderam o ferido.

"Apesar dos esforços, o fã faleceu. Nossos sentimentos estão com sua família, que foi informada e está sendo amparada por policiais especialmente treinados", afirmou.

O estádio acrescentou que o show do Oasis neste domingo ocorrerá conforme o planejado.

A banda se apresentará em Edimburgo para três shows nos dias 8, 9 e 12 de agosto e, em seguida, fará uma turnê pela Irlanda, Canadá, EUA e México.

No Brasil, o Oasis se apresentará nos dias 22 e 23 de novembro, em São Paulo.