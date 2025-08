O que disse a imprensa internacional sobre atos pró-Bolsonaro

Manifestantes exibiram bandeiras do Brasil e dos EUA no ato pró-Bolsonaro - (crédito: Reuters)

Os atos de apoio ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL) realizados em diversas cidades brasileiras no domingo (3/8) foram destaque em alguns veículos e agências internacionais.

O site da rede Al-Jazeera, do Catar, disse que manifestantes em São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades carregaram "bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos, em uma aparente referência ao apoio do presidente dos EUA, Donald Trump, a seu fiel aliado".

"Eles também seguravam faixas com fotos de Bolsonaro e Trump enquanto gritavam palavras de ordem."

A correspondente da Al-Jazeera no Brasil, Monica Yanakiew, disse que muitos no ato em São Paulo estavam agradecendo a Trump pelo apoio dado a Bolsonaro.

"Eles estão agradecendo ao presidente Trump por sancionar o Brasil", disse a correspondente.

A Al-Jazeera também registrou que houve protestos contra Trump na sexta-feira — após os EUA decretarem aumento de tarifas contra produtos brasileiros.

"Manifestantes se reuniram nas ruas do Brasil na sexta-feira para denunciar Trump pelas altas tarifas impostas às exportações do país. As manifestações eclodiram em cidades como São Paulo e Brasília, com moradores expressando sua indignação no primeiro dia da mais recente campanha tarifária de Trump", disse a rede.

A agência de notícias Reuters destacou que os protestos de domingo tinham como alvo o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Nos protestos de domingo, apoiadores de Bolsonaro, vestindo camisas da seleção brasileira, gritaram 'Magnitsky' e insultaram Moraes e Lula", disse a agência, em relação à lei usada pelos EUA para sancionar Alexandre de Moraes. Muitos manifestantes também exibiam cartões de banco em provocação a Alexandre de Moraes — já que a lei Magnitsky prevê sanções de instituições financeiras.

"Bandeiras e cartazes americanos em apoio a Trump também foram vistos."

A Reuters afirmou que "Bolsonaro não compareceu pessoalmente às manifestações, mas participou por telefone através de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, durante o protesto no Rio de Janeiro".

"O ex-presidente, que está em prisão domiciliar, usa tornozeleira eletrônica e não pode sair de casa nos fins de semana e feriados, conforme determinação do ministro Moraes", disse a Reuters.

A agência de notícias France Press também destacou que "Bolsonaro, de 70 anos, não pôde participar porque recebeu uma ordem judicial para ficar em casa à noite e nos fins de semana e não usar as redes sociais enquanto seu julgamento ocorre".

Participaram do ato em São Paulo, realizado na avenida Paulista, diversos aliados de Bolsonaro, como o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o pastor Silas Malafaia e deputado federal Nikolas Ferreira (PL).

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), frequentemente apontado como possível candidato dos bolsonaristas na eleição presidencial de 2026, não participou. Sua assessoria disse que ele foi submetido a um procedimento médico no domingo.

A mulher de Bolsonaro, Michelle, que também é citada como possível candidata em 2026, discursou em um ato em Belém. No Rio de Janeiro, o governador do Estado, Claudio Castro (PL), também discursou.

Bolsonaro está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal (STF) por suposta tentativa de golpe de Estado contra Lula. Bolsonaro poderá ser preso se for considerado culpado no julgamento previsto para terminar ainda este ano.

No mês passado, Moraes impôs medidas cautelares contra Bolsonaro por acreditar que ele e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está morando nos EUA, haviam colaborado com autoridades americanas para tentar interferir em assuntos brasileiros. Bolsonaro recebeu tornozeleira eletrônica e está impedido de se encontrar com autoridades diplomáticas de outros países.

Na semana passada, Trump impôs tarifas de 50% sobre diversos produtos brasileiros e sanções financeiras contra Moraes sob a Lei Magnitsky, geralmente usada contra estrangeiros com histórico de corrupção ou violações de direitos humanos. O presidente americano justificou as medidas alegando uma "caça às bruxas" contra Bolsonaro.