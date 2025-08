O que se sabe da descoberta no pré-sal anunciada por petroleira britânica como sua 'maior em 25 anos' - (crédito: BBC Geral)

A BP (British Petroleum) anunciou nesta segunda-feira (4/8) a descoberta de hidrocarbonetos em águas profundas no Rio de Janeiro, no que a empresa classifica como sua maior descoberta nos últimos 25 anos.

O poço está situado na Bacia de Santos, a 404 quilômetros da costa, em uma área onde se localiza o pré-sal. O poço, segundo a empresa, foi perfurado a uma profundidade total de 5.855 metros.

A empresa, que tem sede no Reino Unido, mas está no Brasil há 50 anos, ainda não divulgou os dados volumétricos do poço. Portanto, ainda não é possível saber quanto há de petróleo e de gás a ser explorado.

"Ainda há dúvidas sobre essas quantidades, mas mesmo assim deve ser uma quantidade realmente relevante", afirmou David Zylbersztajn, ex-diretor geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP), professor no Instituto de Energia da PUC-Rio e sócio da DZ Negócios com Energia.

Para ele, a descoberta pode causar grandes impactos em outras empresas. "Pode estimular outras empresas a olharem para o Brasil", diz.

O bloco Bumerangue, onde a descoberta foi feita, foi adquirido em leilão pela BP em 2022.

Além da descoberta do Brasil, a empresa anunciou exploração de petróleo e gás em Trinidade, Egito, Líbia, Namíbia e Angola, além do Golfo do México.

A título de comparação, a última grande descoberta da BP, segundo publicou a Folha de São Paulo, foi nos Estados Unidos, a Thunder Horse, e tem entre 1 e 1,5 bilhão de barris de óleo e gás em reservas.

Procurada, a Agência Nacional do Petróleo (ANP) disse que não comenta descobertas das empresas que possuem contratos de exploração e produção de petróleo e gás natural.

"A descoberta atual se encontra em fase bastante inicial da avaliação da descoberta. Até o momento, a empresa apenas informou à ANP sobre a presença de hidrocarbonetos no poço, por meio de notificação de descoberta."

Segundo os dados mais recentes da ANP, houve novo recorde de produção de petróleo e gás em junho.

Foram extraídos 3,7 milhões de barris por dia, um aumento de 2,1% na comparação com o mês anterior e de 10,1% em relação ao mesmo mês de 2024.

Já a produção de gás natural em junho foi de 181.636 milhões de metros cúbicos por dia. Houve crescimento de 5,4% frente a maio e de 20,9% na comparação com junho de 2024.

A Bacia de Santos, onde a BP anunciou sua descoberta, é de onde saiu a maior quantidade de petróleo e gás: 78%

O que é o pré-sal

O pré-sal foi descoberto em 2006, quando acumulações de petróleo e gás natural em reservatórios situados na área submersa que se estende do litoral do Espírito Santo ao de Santa Catarina, foram apontadas pela Petrobras.

Trata-se de camadas rochosas que ocorrem abaixo de uma espessa camada de sal na plataforma continental brasileira, com profundidade de mais de 7 mil metros. Ali, os sedimentos foram acumulados antes do depósito da camada de sal, dando origem ao nome.

Ao todo, o pré-sal abrange uma área de 150 mil km² e seus limites foram estabelecidos por lei.

Na época, a descoberta foi anunciada com enorme potencial de reservas e foi tão importante que impulsionou a mudança das regras para a exploração petrolífera no Brasil.

Assim, em 2010, um novo marco regulatório para o desenvolvimento das reservas do pré-sal foi aprovado, substituindo o regime de concessões pelo regime de produção partilhada.

O modelo garante uma participação ampla da Petrobras e de entes estatais na exploração dos poços, ainda que em parceria com empresas privadas. Atualmente, a Petrobras tem direito a explorar 16% do espaço.

Em junho, a produção do pré-sal, que ocorreu por meio de 162 poços, correspondeu a 78,8% do total nacional.