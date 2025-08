Prisão domiciliar de Bolsonaro: imprensa estrangeira fala em possível piora na crise entre Brasil e EUA

A decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira (4/8) ganhou destaque em diversos veículos de imprensa pelo mundo.

Além da detenção em casa, Bolsonaro também está proibido de receber visitas, "salvo de seus advogados regularmente e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas" pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A prisão domiciliar foi decretada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.

O jornal The New York Times, um dos principais veículos americanos, afirmou que as medidas de Moraes "ameaçam agravar a maior crise diplomática em décadas entre os Estados Unidos e o Brasil" — uma referência à decisão de Donald Trump de "defender Bolsonaro e impor tarifas de 50% sobre alguns produtos do Brasil, a maior economia da América Latina, a menos que o processo contra o ex-presidente fosse arquivado".

O britânico The Guardian pontuou que a ordem de prisão domiciliar faz parte de um processo em curso no STF, no qual Bolsonaro é acusado de liderar uma conspiração para anular os resultados das eleições de 2022.

O jornal também cita a escalada de tensão entre Brasil e EUA e a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do STF.

O The Guardian destacou que a prisão domiciliar foi "imediatamente condenada pelos EUA".

O Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, parte do Departamento de Estado, publicou nota na segunda-feira afirmando: "Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes que impõe prisão domiciliar a Bolsonaro e responsabilizarão todos aqueles que auxiliarem e forem cúmplices da conduta sancionada."

A rede Al Jazeera, do Catar, também pontuou que o processo contra Bolsonaro tem provocado um conflito diplomático entre o Brasil e os Estados Unidos.

"No mês passado, Trump anunciou a imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, vinculando a medida diretamente ao julgamento de Bolsonaro, seu aliado ideológico", diz o veículo.

Reuters

Já o espanhol El País afirmou que a prisão de Bolsonaro não deverá ajudar as negociações do Brasil com os Estados Unidos sobre as tarifas — após acenos de ambos os países sobre uma possível abertura para diálogo.

"A guerra comercial está dando resultados políticos para Lula, que conseguiu incitar o sentimento nacionalista na maior economia da América Latina. Na sexta-feira, após um longo silêncio, Trump finalmente disse que estava disposto a negociar uma redução tarifária", diz reportagem do El País.

Na América Latina, a decisão também teve repercussão.

O jornal argentino Clarín relatou que a ordem de Moraes ocorre um dia depois de "figuras próximas a Bolsonaro" publicarem imagens do ex-presidente durante manifestações em seu apoio, que ocorreram em diversas cidades brasileiras no domingo (3/8).

"Agitando bandeiras americanas e segurando cartazes com os dizeres 'SOS Trump', os manifestantes demonstraram apoio a Donald Trump após ele admitir ter imposto tarifas de 50% ao Brasil por processar seu aliado, Jair Bolsonaro, acusado de planejar um golpe para se manter no poder",

O mexicano El Universal também destacou as manifestações de domingo e a subsequente determinação de prisão domiciliar.