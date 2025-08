O zoológico europeu que pede animais de estimação para alimentar leões e tigres

Um zoológico na Dinamarca fez um apelo ao público para receber doações de animais de estimação saudáveis e indesejados, como parte de um esforço único para fornecer alimento para seus predadores.

O Zoológico de Aalborg pediu doações de galinhas, coelhos e porquinhos-da-índia vivos, afirmando que eles serão "submetidos de forma gentil à eutanásia" por funcionários treinados.

O zoológico também aceita doações de cavalos vivos — permitindo que os donos se beneficiem de uma possível redução de impostos.

Em uma publicação no Instagram, o zoológico explica que tem a "responsabilidade de simular a cadeia alimentar natural dos animais", e que os animais de pequeno porte "constituem uma parte importante da dieta dos nossos predadores".

O zoológico afirma que a presa fornecida dessa forma é "semelhante àquela que eles caçariam naturalmente na natureza" — e que isso é especialmente verdade no caso do lince-euroasiático.

Outros predadores mantidos no zoológico incluem leões e tigres.

Os animais pequenos podem ser doados durante a semana — no máximo, quatro por vez — sem necessidade de agendamento.

No site, logo abaixo da foto de um tigre devorando um pedaço de carne, o Zoológico de Aalborg estabelece as condições para a doação de cavalos.

Para serem elegíveis, eles precisam ter um passaporte para cavalo, e não podem ter recebido tratamento para nenhuma doença nos últimos 30 dias.

Se forem bem-sucedidos na entrega dos animais, os doadores de cavalos podem receber uma dedução fiscal.

Em comunicado, a vice-diretora do zoológico, Pia Nielsen, afirmou que os carnívoros são alimentados com animais menores "há muitos anos" no zoológico.

"Ao criar carnívoros, é necessário fornecer a eles carne, de preferência com pelo, ossos, etc., para que tenham uma dieta o mais natural possível", ela explicou.

"Portanto, faz sentido permitir que animais que precisam ser submetidos à eutanásia por diversos motivos sejam utilizados dessa forma. Na Dinamarca, essa prática é comum, e muitos dos nossos visitantes e parceiros apreciam a oportunidade de contribuir. Os animais que recebemos como doações são galinhas, coelhos, porquinhos-da-índia e cavalos."