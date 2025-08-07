Morango do amor: o doce 'viral' que pode quebrar dentes e preocupa dentistas

O "morango do amor" virou a nova febre da confeitaria brasileira. Coberto com brigadeiro branco e envolto por uma camada espessa de caramelo vermelho brilhante, o doce conquistou milhares de fãs nas redes sociais.

A aparência é atraente para muitos, e os inúmeros vídeos que circulam online têm despertado curiosidade e feito as vendas dispararem nas docerias do país.

Mas por trás do sucesso açucarado, há um alerta grave: o Conselho Federal de Odontologia (CFO) chamou a atenção para os riscos que o doce representa à saúde bucal. O "morango do amor" pode causar danos aos dentes, comprometer próteses e restaurações — e até provocar fraturas dentárias.

Vídeos parecem mostrar o momento exato em que algumas pessoas, ao tentar morder o doce, acabam quebrando dentes ou soltando peças protéticas. A recomendação é que o consumo seja feito com cautela, especialmente por quem já tem algum tratamento odontológico.

A dentista Fernanda Paixão Malufe, de Americana (SP), relata que tem crescido o número de pacientes com danos causados pelo consumo do doce. Ela recomenda que o "morango do amor" seja cortado com uma faca — quebrando a casquinha caramelizada — antes de ser mastigado.

"Se seus dentes têm tratamento de canal, restaurações grandes ou próteses e você morde algo duro, corre o risco de quebrá-los. E muitas vezes não vai ser só na coroa — vai atingir até a raiz, o que pode significar a perda do dente", disse à BBC News Brasil.

Segundo Malufe, os casos variam em gravidade: "No consultório, já atendemos pacientes que quebraram apenas um pedaço do dente, que foi possível reconstruir. Mas também tivemos casos em que a fratura atingiu a raiz — e aí não tem o que fazer: é preciso extrair o dente e colocar um implante."

Reprodução Instagram Dentista mostra caso de perda dentária causada pelo consumo do 'morango do amor'

Alerta: o doce pode causar fraturas e soltar próteses

1 – Evite fraturas ao morder o doce

A cobertura do "morango do amor" é bastante dura e pode levar à quebra de dentes ou de restaurações, especialmente nos dentes da frente.

O CFO aponta que o risco é maior em pessoas com restaurações extensas, que devem ter cuidado redobrado. Para minimizar os danos, o ideal é cortar a casquinha com uma faca e comer o morango em pequenos pedaços, em vez de morder diretamente com os dentes incisivos. Caso a pessoa opte por morder, recomenda-se escolher partes mais finas do caramelo e usar os molares, que são mais fortes e apropriados para a trituração de alimentos.

2 – Quem usa facetas, próteses ou aparelhos deve evitar o consumo

O Conselho adverte que a combinação da textura dura e pegajosa do caramelo é especialmente arriscada para quem utiliza facetas, próteses fixas ou removíveis, e aparelhos ortodônticos.

O doce pode grudar nesses dispositivos e arrancá-los da boca, além de provocar danos irreversíveis ou até ferimentos na cavidade oral. Nesses casos, a recomendação dos cirurgiões-dentistas é evitar o consumo do "morango do amor" e de qualquer alimento com características semelhantes.

Uma alternativa mais segura é buscar receitas parecidas que não incluam caramelo, explorando outras formas de combinar o morango com ingredientes menos agressivos à saúde bucal.

3 – Cuidado com a cárie

A receita que viralizou na internet leva muito açúcar, o que favorece o aparecimento de cáries. O acúmulo de biofilme associado à ingestão frequente de açúcares e carboidratos fermentáveis pode causar a desmineralização dos dentes.

Por isso, é essencial fazer a escovação logo após o consumo, com atenção à limpeza entre os dentes. Como o caramelo é mais grudento, ele pode se alojar na superfície dental por mais tempo, aumentando os riscos se não for devidamente removido.

E se acontecer um acidente?

Na nota emitida pelo CFO, a conselheira Bianca Zambiasi, que é professora universitária e doutora em Odontologia com área de concentração em Dentística Restauradora, esclarece que, mesmo com todos os cuidados, se o paciente ainda sofrer algum tipo de acidente ao comer um "morango do amor", é importante que busque um consultório odontológico imediatamente.

"É fundamental reforçar que pacientes com aparelhos ortodônticos, lentes, facetas e próteses em geral, não devem ingerir alimentos duros e pegajosos. Os demais pacientes também não estão isentos do risco de acidentes e devem tomar cuidados na mordida e mastigação. E, havendo acidentes, devem procurar pelo cirurgião-dentista o quanto antes, para que seja realizado o atendimento de urgência", pontua.