Homem nu com balaclava e brinquedo erótico assusta turistas na Eslováquia

Segundo ele, essa seria uma forma de "relaxamento" - (crédito: Reprodução/Noviny)

Um homem nu, usando apenas uma balaclava, chinelos e carregando um brinquedo sexual preso a um pedaço de pau, assustou turistas na região de um castelo muito conhecido, na Eslováquia. O episódio ocorreu na segunda-feira (4/8), quando duas mulheres foram surpreendidas por ele enquanto faziam trilha em uma montanha, nos arredores de ruínas históricas.

De acordo com os relatos das turistas, o homem surgiu repentinamente de trás dos arbustos e parou na frente delas, perguntando se estavam sozinhas. "Ele tinha uma balaclava, um pedaço de pau e o vibrador preso a ele. Ficamos com medo dele, mas ele nos disse que sentia muito, que não queria nos assustar", relatou uma das mulheres ao canal local TV JOJ.

O homem teria alegado que costuma andar nu pela floresta como forma de "relaxamento" e afirmou acreditar que não encontraria ninguém no local por ser uma segunda-feira. Apesar do susto, as jovens tentaram manter a calma e até pediram uma foto com ele como forma de aliviar a tensão. "Acho que ninguém acreditaria se a gente contasse. Foi um sorte sermos duas. Não consigo imaginar o que teria feito se estivesse sozinha", afirmou.

Após a breve interação, o homem aparentou ir embora, mas logo em seguida passou a seguir as mulheres. Assustadas, elas procuraram outros visitantes para descerem juntos da trilha. O caso foi reportado à Polícia de Nitra, que abriu investigação por possível infração à ordem pública.

Este é o terceiro relato desde 2020 envolvendo a aparição de um homem nu na mesma região. Apesar da semelhança, as autoridades ainda não confirmaram se trata-se do mesmo indivíduo. Até o momento, o suspeito não foi flagrado cometendo atos de natureza sexual ou agressões físicas, mas os episódios têm gerado preocupação entre os frequentadores da área.