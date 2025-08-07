InícioMundo
EUROPA

Homem nu com balaclava e brinquedo erótico assusta turistas na Eslováquia

Sujeito surpreendeu duas mulheres e afirmou que costuma andar sem roupa pela floresta como forma de relaxamento

Segundo ele, essa seria uma forma de
Segundo ele, essa seria uma forma de "relaxamento" - (crédito: Reprodução/Noviny)

Um homem nu, usando apenas uma balaclava, chinelos e carregando um brinquedo sexual preso a um pedaço de pau, assustou turistas na região de um castelo muito conhecido, na Eslováquia. O episódio ocorreu na segunda-feira (4/8), quando duas mulheres foram surpreendidas por ele enquanto faziam trilha em uma montanha, nos arredores de ruínas históricas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com os relatos das turistas, o homem surgiu repentinamente de trás dos arbustos e parou na frente delas, perguntando se estavam sozinhas. "Ele tinha uma balaclava, um pedaço de pau e o vibrador preso a ele. Ficamos com medo dele, mas ele nos disse que sentia muito, que não queria nos assustar", relatou uma das mulheres ao canal local TV JOJ.

O homem teria alegado que costuma andar nu pela floresta como forma de "relaxamento" e afirmou acreditar que não encontraria ninguém no local por ser uma segunda-feira. Apesar do susto, as jovens tentaram manter a calma e até pediram uma foto com ele como forma de aliviar a tensão. "Acho que ninguém acreditaria se a gente contasse. Foi um sorte sermos duas. Não consigo imaginar o que teria feito se estivesse sozinha", afirmou.

Após a breve interação, o homem aparentou ir embora, mas logo em seguida passou a seguir as mulheres. Assustadas, elas procuraram outros visitantes para descerem juntos da trilha. O caso foi reportado à Polícia de Nitra, que abriu investigação por possível infração à ordem pública.

Este é o terceiro relato desde 2020 envolvendo a aparição de um homem nu na mesma região. Apesar da semelhança, as autoridades ainda não confirmaram se trata-se do mesmo indivíduo. Até o momento, o suspeito não foi flagrado cometendo atos de natureza sexual ou agressões físicas, mas os episódios têm gerado preocupação entre os frequentadores da área.

 

Saiba Mais

 

Giovanna Sfalsin

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Tags

Por Giovanna Sfalsin
postado em 07/08/2025 18:53
x