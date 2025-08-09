InícioMundo
estado clínico

Piora estado clínico de presidenciável baleado na Colômbia

Parlamentar de oposição, de 39 anos, segue em cuidados intensivos dois meses após sofrer um atentado brutal durante um ato político em um parque de Bogotá

O atentado contra Uribe, favorito da direita para as eleições presidenciais de 2026, reabre feridas em um país atravessado pela violência e pelos atentados contra políticos nas décadas de 1980 e 1990 - (crédito: reprodução redes sociais)
O atentado contra Uribe, favorito da direita para as eleições presidenciais de 2026, reabre feridas em um país atravessado pela violência e pelos atentados contra políticos nas décadas de 1980 e 1990 - (crédito: reprodução redes sociais)

O estado clínico do senador e candidato presidencial colombiano Miguel Uribe, baleado em junho em Bogotá, "regrediu para uma condição crítica" desde a quinta-feira devido a uma nova hemorragia cerebral, informou, neste sábado (9), a clínica onde ele está internado.

Uribe precisou de "novos procedimentos neurocirúrgicos" que o estabilizaram após apresentar uma hemorragia em seu sistema nervoso central, informou a Fundación Santa Fe em um comunicado. "Reitera-se a condição crítica e seu prognóstico permanece de caráter reservado", acrescentou.

O parlamentar de oposição, de 39 anos, segue em cuidados intensivos dois meses após sofrer um atentado brutal durante um ato político em um parque de Bogotá.

Com dois ferimentos à bala na cabeça e um na perna, o pré-candidato presidencial foi submetido a múltiplas cirurgias desde o atentado. Segundo a clínica, sua condição nas últimas horas exigiu "reiniciar seu bloqueio neuromuscular e sedação profunda".

Nas últimas semanas, seus familiares haviam comemorado sua evolução gradual após entrar em uma fase de neurorreabilitação.

As autoridades capturaram seis suspeitos relacionados ao ataque e apontam uma dissidência da extinta guerrilha das Farc como possíveis autores intelectuais.

Entre os detidos estão o atirador, um menor de 15 anos, e Elder José Arteaga Hernández, conhecido como "El Costeño", operador logístico do ataque.

Nesta semana, o diretor da Polícia colombiana, Carlos Fernando Triana, disse que "muito provavelmente a Segunda Marquetalia", uma dissidência fundada pelo histórico líder das Farc Iván Márquez, está por trás do planejamento do atentado.

O governo do presidente de esquerda, Gustavo Petro, iniciou aproximações de paz com o grupo em meados de 2024 na Venezuela, mas atualmente estão suspensas devido à falta de avanços.

As autoridades suspeitam que Márquez e seu segundo no comando, conhecido como Zarco Aldinever, estão mortos, embora isso não tenha sido confirmado.

O atentado contra Uribe, favorito da direita para as eleições presidenciais de 2026, reabre feridas em um país atravessado pela violência e pelos atentados contra políticos nas décadas de 1980 e 1990.

Saiba Mais

AF
AF

Agence France-Presse

Por Agence France-Presse
postado em 09/08/2025 17:49
x