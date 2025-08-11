Morre Miguel Uribe, pré-candidato à presidência baleado na Colômbia

Miguel Uribe, 39 anos, foi alvo de um ataque a tiros em junho - (crédito: Raul ARBOLEDA/AFP)

O pré-candidato à presidência e senador colombiano Miguel Uribe, 39 anos, que foi alvo de um ataque a tiros em junho, morreu nesta segunda-feira (11/8) após passar dois meses em cuidados intensivos e enfrentar várias cirurgias.

"Sempre será o amor da minha vida. Obrigado por uma vida cheia de amor. Descanse em paz, amor da minha vida, eu cuidarei dos nossos filhos", escreveu María Claudia Tarazona, esposa de Uribe, em sua conta no Instagram.

O estado de saúde do político se agravou no sábado (9/8), após sofrer uma nova hemorragia cerebral. Uribe sofreu um atentado brutal durante um ato político em um parque de Bogotá, em 7 de junho. Ele teve dois ferimentos à bala na cabeça e um na perna.

As autoridades prenderam seis suspeitos relacionados ao ataque e apontam uma dissidência da extinta guerrilha das Farc como possíveis autores intelectuais.



Leia também: Quem é o jovem e popular senador de oposição morto 2 meses após ser baleado em ato de campanha à Presidência da Colômbia

Miguel Uribe Turbay nasceu em Bogotá em 1986. Ele era neto do ex-presidente colombiano Julio Turbay, que governou de 1978 a 1982 pelo Partido Liberal.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular