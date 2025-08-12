Taylor Swift: o que sabe sobre novo álbum da cantora

Captura de tela do site de Taylor Swift mostra links para compra de vinis, fitas cassete e pôsteres de seu novo álbum, 'The Life of a Showgirl', com imagens barradas da capa. - (crédito: TAYLORSWIFT.COM)

Taylor Swift anunciou seu 12º álbum de estúdio, The Life of a Showgirl, após 24 horas intensas de especulação dos fãs (conhecidos como "swifties").

Os rumores começaram na manhã de segunda-feira (11/08), quando a equipe de marketing da cantora postou uma galeria de 12 fotos com a legenda: "pensando sobre quando ela disse 'Vejo você na próxima era…'" (em referência ao nome da turnê anterior da cantora, The Eras Tour).

Nas horas seguintes, o namorado da cantora, o jogador de futebol americano Travis Kelce, confirmou que ela participaria do podcast dele, New Heights, às 19h00 no fuso horário da Costa Leste americana (20h00 em Brasília).

O 11º álbum de Swift, The Tortured Poets Department (O Departamento dos Poetas Torturados, em tradução livre), lançado em 2024, quebrou o recorde da plataforma digital Spotify de álbum mais reproduzido em um único dia.

O título do novo álbum, The Life of a Showgirl ('A Vida de uma Corista', em tradução livre) foi anunciado nas redes sociais com um trecho do podcast de Kelce. Além disso, o álbum também foi disponibilizado para pré-venda no site oficial de Swift.

Fãs que encomendaram o novo álbum na pré-venda receberam uma mensagem informando que o envio ocorreria antes de 13/10, mas havia um alerta de que esta "não é a data de lançamento".

A data oficial de estreia do novo trabalho ainda não foi confirmada.

Taylor Swift acumula uma série de prêmios em sua carreira: foi nomeada Artista da Década pelo American Music Awards, é a artista mais bem premiada de todos os tempos no MTV Video Music Awards e já conquistou 14 Grammys, incluindo um feito inédito de quatro prêmios de Álbum do ano.

Após anos de manchetes durante sua turnê recordista Eras, Swift parecia ter tido um início de 2025 relativamente tranquilo.

Em maio deste ano, foi anunciado que ela havia readquirido os direitos sobre seus seis primeiros álbuns, encerrando uma longa e célebre disputa pela propriedade de sua música.

A saga começou em junho de 2019, quando o empresário musical Scooter Braun comprou a antiga gravadora de Swift, Big Machine, e, com ela, todas as músicas de Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989 e Reputation.

Swift tinha objeções pessoais ao acordo, culpando Braun por cumplicidade no que classificou como "bullying incessante e manipulador" contra ela por parte do cantor Kanye West, um dos clientes do empresário.

Na indústria musical, o proprietário dos direitos fonográficos da gravação controla como ela é distribuída e licenciada.

O artista ainda recebe royalties (valores pagos pelo uso das músicas), mas controlar as gravações originais oferece proteção sobre como o trabalho é usado no futuro. Isso inclui distribuí-la para serviços de streaming, prensar novos CDs físicos e vinis, criar uma coleção especial ou licenciar músicas para filmes ou videogames.

Após a venda de seus direitos fonográficos, Swift prometeu aos fãs retomar o controle sobre suas obras e regravar todos os seis álbuns, que passaram a ser conhecidos como Taylor's Versions. Até o momento, ela já relançou 4 dos 6 álbuns originais.

Swift anunciou a compra de suas gravações originais em uma carta emocionada aos fãs, na qual escreveu que os dois últimos álbuns seriam relançados "quando a hora fosse certa".

Não se sabe quanto custou para Swift adquirir seus direitos fonográficos, mas o catálogo foi vendido anteriormente por US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,6 bilhão) em 2020.

A cantora encerrou a turnê Eras em dezembro de 2024, após reunir cerca de 10 milhões de pessoas em 149 shows em 53 cidades, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro (passagem marcada pela morte de uma fã brasileira em um show em novembro de 2023).

No Reino Unido, ela se apresentou para quase 1,2 milhão de pessoas, incluindo oito noites no estádio de Wembley. A turnê gerou um impacto estimado de £1 bilhão (cerca de R$ 7 bilhões) para a economia britânica e foi o impulso para Swift ter seu status de bilionária declarado oficialmente.

Em 2023, a revista Forbes relatou que Swift se tornou a primeira musicista a faturar US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,4 bilhões) exclusivamente com composição e apresentações.

Metade de sua fortuna veio de royalties musicais e turnês, enquanto o restante veio do valor crescente de seu catálogo musical, incluindo suas regravações.

Revisitar o material antigo também inspirou a turnê Eras de Swift, que abrange toda a sua carreira e arrecadou mais de US$ 2 bilhões (cerca de R$ 10,9 bilhões) em vendas de ingressos entre 2023 e 2024.

Mudança em 'abordagem midiática'?

Anunciando seu novo álbum no podcast de seu atual namorado é uma atitude interessante para Swift, já que grande parte de suas composições e catálogo anterior trata de seus relacionamentos anteriores.

Foi amplamente divulgado — embora nunca confirmado — que seu último álbum detalhava seu término com o cantor do The 1975, Matty Healy. Outros ex-namorados, incluindo Harry Styles, Jake Gyllenhaal e John Mayer, também foram tidos por fãs como temas de músicas no passado.

A editora musical adjunta do jornal britânico The Guardian, Laura Snapes, disse ao programa Today da BBC Radio 4 nesta terça-feira (12/08) que o assunto "relacionamentos" pode ter voltado à pauta.

"Há uma foto vazada, supostamente, da parte interna do vinil circulando, onde é possível ver algumas letras borradas e fora de foco", observou Snapes. "E parece haver algumas coisas sobre amor."

"Pode haver algo sobre a situação com sua antiga gravadora... parece que ela ainda não parou de cantar sobre isso."

A estrela, ela enfatizou, "é famosa por não dar entrevistas". Então, tudo o que seus fãs ouvem dela "é direto", seja pelas redes sociais ou por comentários feitos no palco entre as músicas em seus shows.

Um novo álbum é, portanto, como "uma atualização sobre sua vida — o que ela tem pensado, o que ela tem sentido", disse Snapes, acrescentando que é "muito interessante" que Swift tenha feito a atualização dessa forma.

Ela diz que o fato de ela revelar detalhes sobre o novo lançamento no podcast de seu namorado "parece bastante solto — uma forma que não conseguimos vê-la em público".

"E eu me pergunto se isso vai sinalizar uma mudança em sua abordagem midiática, ou se é apenas o podcast do namorado dela?"