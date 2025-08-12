Nova função do Instagram mostra a localização em tempo real, entenda

A Meta, empresa dona do Instagram, lançou uma função que permite que os usuários compartilhem e visualizem a localização de amigos em tempo real em um mapa, onde aparece a foto de perfil do usuário no local exato onde ela está. A atualização, que chegou a alguns celulares, gerou reações e preocupações com a privacidade.

A nova ferramenta, que pode ser acessada na aba de mensagens (DM’s), foi descrita pela Meta como uma "maneira nova e leve de se conectar" com amigos. O recurso não é totalmente inédito no universo das redes sociais, atualizações semelhantes já existem em aplicativos como WhatsApp e Snapchat, aplicativo ainda muito usado nos Estados Unidos. No entanto, a chegada em uma plataforma com a dimensão do Instagram levantou questionamentos sobre os riscos, como o aumento da perseguição e assédio.

Entenda a função e as configurações

Um dos pontos de maior confusão e preocupação foi a aparição de localizações de postagens antigas no mapa, mesmo para quem não havia ativado a nova função. O chefe do Instagram, Adam Mosseri, explicou que o mapa é preenchido tanto com a localização em tempo real, se ativada, quanto de localizações já existentes em posts antigos, algo que já era possível de ver antes, mas agora está exposto de forma mais visível.

A Meta disse que a opção de compartilhamento de localização está desativada por padrão. Ou seja, é o próprio usuário quem precisa ativar a função para que a localização seja compartilhada. Além disso, a empresa garante que as configurações permitem que o usuário escolha quem pode ver a localização, podendo até mesmo desativar completamente a ferramenta.

Como desativar e proteger seus dados

Diante das críticas, o Instagram se comprometeu a “explicar melhor” a nova ferramenta e implementar melhorias para facilitar a compreensão dos usuários. Enquanto isso, quem se sentir desconfortável com a nova função pode tomar algumas medidas para garantir a privacidade:

No aplicativo: Acesse a caixa de entrada de mensagens, abra o mapa, vá em configurações e altere a opção de compartilhamento de localização para "ninguém". (Essa opção só está ativa para usuários que já receberam a nova atualização.

No celular: Vá diretamente para as configurações de serviços de localização do seu dispositivo e desative a permissão de uso para o Instagram.

Em comunicado, a Meta reiterou que a localização em tempo real "nunca será compartilhada a menos que você escolha ativá-la" e, mesmo assim, a visibilidade pode ser restrita a pessoas que você segue ou a uma lista personalizada.



