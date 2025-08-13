Por que Sidney Oliveira foi preso e mais 7 perguntas para entender o caso

O promotor de justiça Roberto Bodini fala durante coletiva de imprensa (em 12/08) sobre prisão do dono da Ultrafarma e de diretor da Fast Shop por suspeita de esquema de pagamento de propinas, no Ministério Público de São Paulo - (crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil)

O empresário Sidney Oliveira, fundador da Ultrafarma, foi preso temporariamente nesta terça-feira (12/08) em São Paulo, alvo da Operação Ícaro.

A investigação do Ministério Público aponta um esquema bilionário de corrupção e fraude tributária que teria manipulado ressarcimentos de créditos de ICMS para beneficiar empresas em troca de propina.

A BBC News Brasil solicitou um posicionamento da Ultrafarma sobre a prisão de seu fundador, Sidney Oliveira, mas não havia recebido resposta até a publicação desta reportagem. Caso a empresa se manifeste, a informação será atualizada.

Veja o que já se sabe sobre o caso:

1. Por que Sidney Oliveira foi preso?

O fundador da Ultrafarma foi detido em uma ação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) contra um esquema de corrupção que, segundo a investigação, envolve auditores-fiscais da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.

De acordo com a Agência Brasil, o grupo é acusado de manipular processos para facilitar o ressarcimento de créditos de ICMS a empresas varejistas, cobrando propina para acelerar e aumentar os valores liberados. O esquema, que teria começado em 2021, teria movimentado cerca de R$ 1 bilhão em vantagens ilícitas.

2. Quais são as provas contra ele?

Segundo o MP-SP, há e-mails recentes que mostram que o esquema seguia ativo até maio e junho de 2025, com o auditor Artur Gomes da Silva Neto prestando serviços ilícitos para a Ultrafarma com o consentimento de Sidney.

A Agência Brasil informa que Artur, apontado como o "cérebro" da fraude, coletava documentos, solicitava o ressarcimento dos créditos e ele próprio aprovava os pedidos, evitando revisões.

Em alguns casos, os valores liberados eram maiores do que o permitido e pagos em prazos reduzidos. Também foram encontrados registros de pagamentos milionários de empresas para uma firma de fachada no nome da mãe de Artur, além da apreensão de dinheiro vivo, esmeraldas e criptomoedas.

3. Quem é Artur Gomes da Silva?

Artur Gomes da Silva Neto é um auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Ele é investigado por fraudes na quitação de créditos de ICMS para empresas como Ultrafarma e Fast Shop.

Segundo o Ministério Público de São Paulo, Artur Gomes da Silva Neto manipulava processos administrativos para facilitar a quitação de créditos tributários de empresas em troca de propina.

Os pagamentos eram feitos por meio de uma empresa registrada em nome de sua mãe, a Smart Tax Consultoria e Auditoria Tributária, que não possui funcionários e é considerada uma companhia de fachada.

4. Por que a prisão é temporária?

A prisão temporária, medida cautelar pré-processual, foi decretada porque a Justiça considerou haver risco de os investigados continuarem cometendo crimes, destruírem provas ou intimidarem testemunhas.

O MP-SP aponta que eles ocupam cargos de grande influência, o que poderia dificultar a cooperação de funcionários e outros envolvidos. Outro fator foi o risco de fuga, já que os acusados têm elevado poder financeiro e, no caso de Artur, histórico de viagens a paraísos fiscais.

5. Qual a trajetória de Sidney Oliveira?

Sidney Oliveira nasceu no pequeno município de Nova Olímpia, no Paraná, com cerca de seis mil habitantes. Segundo entrevistas que deu, sua família era pobre e aos nove anos ele começou a trabalhar em uma farmácia da cidade.

Depois disso, ele nunca mais saiu da área de venda de medicamentos, tendo adquirido farmácias até fundar a sua própria.

O empresário fundou a Ultrafarma no ano 2000, quando o Brasil iniciava a implementação dos medicamentos genéricos.

A rede de farmácias também já teve seu próprio canal de televisão, a TV Ultrafarma, que durou dois anos, entre 2015 e 2017.

Hoje, o empresário também é o garoto-propaganda de sua rede, cuja publicidade é feita de maneira massiva. Além disso, ele empresta o nome para sua marca de medicamentos, suplementos e produtos de higiene e beleza.

A principal forma de venda da Ultrafarma é virtual, e, segundo a própria empresa, atende a quatro milhões de clientes ativos e dispõe de 15 mil produtos para a venda.

Sidney Oliveira vive hoje no município paulista de Santa Isabel, que abriga também um centro de distribuição da Ultrafarma.

6. Quem mais foi preso?

Além de Sidney, foram detidos o diretor estatutário da Fast Shop, Mário Otávio Gomes, os auditores fiscais Artur Gomes da Silva Neto e Marcelo de Almeida Gouveia, e duas contadoras que auxiliavam na operação fraudulenta.

7. Como começou a investigação?

De acordo com a Agência Brasil, um dos pontos de partida foi a descoberta de um aumento patrimonial abrupto em uma empresa registrada no nome da mãe de Artur.

Até meados de 2021, a firma não tinha qualquer atividade operacional, mas a partir do segundo semestre daquele ano passou a receber dezenas de milhões de reais da Fast Shop, chegando a R$ 1 bilhão em valores brutos.

8. O que diz a Secretaria da Fazenda?

A Sefaz-SP declarou que está colaborando com as investigações por meio de sua corregedoria e que instaurou um processo administrativo para apurar a conduta dos servidores envolvidos, solicitando ao MP-SP o compartilhamento das informações do caso.