Gato "CATólico" viraliza ao beber água benta em missa

Um fiel pra lá de diferente chamou atenção durante uma missa nas Filipinas. Em um vídeo publicado no TikTok, um gatinho branco e laranja é flagrado bebendo água benta no templo lotado, enquanto a cerimônia ocorria normalmente.

A cena foi capturada pelo usuário Matt Real, que estava no fundo da igreja quando percebeu o visitante inesperado. Entre a música e o início da missa, ele avistou o felino circulando tranquilamente entre os fiéis, sem chamar atenção de ninguém.

Ele registrou o gato apoiando as patas dianteiras na borda da pia de água benta e bebendo rapidamente, fechando os olhos em aparente satisfação. O vídeo de 12 segundos ultrapassou 13 milhões de visualizações.

Nos comentários, as reações foram mistas. Muitos se divertiram e apelidaram o felino de “gato sagrado” ou fizeram o trocadilho “CATólico” (em referência a gato em inglês). Outros sugeriram que ele estaria “se purificando dos pecados” ou “recuperando as nove vidas”. Teve ainda aqueles que ficaram apreensivos com a saúde do animal.

“Não tem graça, ele só está com sede”, comentou um usuário. Outro completou: “Mas essa água está suja, todo mundo mergulha a mão lá. Ele merece água limpa.”

A cena acabou levantando um debate mais sério sobre o cuidado com animais de rua. Alguns internautas defenderam que comunidades e igrejas deixem recipientes com água limpa para gatos e cães que circulam pelo local, especialmente em dias de calor.

