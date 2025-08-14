A menina prodígio de 10 anos que virou a mais jovem mestre de xadrez

Bodhana jogou vários jogos simultaneamente no Festival de Xadrez em Londres, em 2024 - (crédito: BBC)

Uma prodígio do xadrez de 10 anos, do noroeste de Londres, se tornou a pessoa mais jovem a ganhar o título de mestre internacional feminina (WIM, na sigla em inglês).

Bodhana Sivanandan, de Harrow, também se tornou a jogadora mais jovem a derrotar um grande mestre de xadrez durante o Campeonato Britânico de Xadrez de 2025, realizado no início deste mês.

Em 2024, Bodhana foi considerada a pessoa mais jovem a representar a Inglaterra internacionalmente em qualquer esporte, ao ser selecionada para a equipe feminina da Inglaterra na Olimpíada de Xadrez, na Hungria.

Seu pai, Siva, disse anteriormente à BBC que não fazia ideia de onde vinha o talento da filha, já que nem ele e nem a esposa, ambos engenheiros, eram bons no xadrez.

A Federação Internacional de Xadrez disse em sua conta na rede social X que Bodhana "conquistou a vitória contra o grande mestre Peter Wells, de 60 anos, na última rodada do Campeonato Britânico de Xadrez de 2025, em Liverpool".

A federação acrescentou: "A vitória de Sivanandan, aos 10 anos, cinco meses e três dias, bate o recorde de 2019 da americana Carissa Yip (10 anos, 11 meses e 20 dias)".

O novo título de Bodhana — mestre internacional feminina — é o segundo mais alto concedido exclusivamente a mulheres, ficando atrás apenas do grande mestre feminina.

O título de grande mestre é o mais alto que um jogador de xadrez pode ter e é mantido por toda a vida.

BBC Bodhana jogou vários jogos simultaneamente no Festival de Xadrez em Londres, em 2024

Bodhana começou a jogar xadrez aos cinco anos, durante a pandemia de covid-19. Segundo ela, o xadrez faz com que ela se sinta "bem" e a ajuda em "várias outras coisas, como matemática e cálculo".

Em entrevista à BBC durante sua visita ao Chess Fest (Festival de Xadrez, na tradução livre para o português), realizado na Trafalgar Square, no centro de Londres, em julho de 2024, ela contou como conheceu o jogo.

"Em 2020, tinha a covid, e um dos amigos do meu pai estava voltando para a Índia. Ele tinha alguns brinquedos e jogos, e nos deu. Em uma das sacolas, eu vi um tabuleiro de xadrez, e me interessei pelas peças", contou.

"Eu queria usar as peças como brinquedos. Mas meu pai disse que eu podia jogar o jogo, e eu comecei a partir dali."

BBC O pai de Bodhana afirma que não há um histórico de excelência no xadrez na família

O pai de Bodhana, Siva, disse que "ninguém na família" tinha familiaridade com o xadrez antes da filha começar a jogar.

"Eu tentei descobrir se algum dos meus primos ou outra pessoa da família joga, mas ninguém tem energia ou habilidade para o xadrez, ninguém participou de eventos de xadrez", contou.

"No geral, estamos felizes com tudo que está acontecendo. Espero que ela se divirta, jogue bem e tenha um bom desempenho."

A menina disse que espera alcançar seu objetivo final: se tornar uma grande mestre.

Malcolm Pein, um mestre internacional de xadrez que comanda uma instituição beneficente responsável por levar o jogo a cerca de 250 mil crianças de escolas públicas, disse que Bodhana está abrindo caminho para meninas e mulheres em um jogo tradicionalmente dominado por homens.

"Ela é tão centrada, tão modesta, e ao mesmo tempo é absolutamente brilhante no xadrez. Ela pode facilmente se tornar a campeã mundial feminina, ou talvez, uma campeã mundial geral. E, com certeza, acredito que ela vai ser uma grande mestre."

More on this story