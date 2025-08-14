'Bom tipo de louco': o que disse Taylor Swift sobre o namorado e o novo álbum - (crédito: Wondery/Taylor Swift)

Taylor Swift revelou detalhes do seu novo álbum e ofereceu um raro vislumbre sobre seu relacionamento com o namorado Travis Kelce durante uma participação bastante aguardada no podcast dele.

A superestrela pop aproveitou a entrevista no New Heights, coapresentado pelo irmão de Travis, Jason Kelce, para anunciar que seu 12º álbum, The Life of a Showgirl, será lançado em 3 de outubro.

Ela também falou sobre como ela e Travis se conheceram e como é a vida deles, além de assuntos que vão desde a recuperação dos direitos de seus primeiros álbuns, as pistas ocultas que ela deixa em suas músicas para os fãs e a turnê Eras Tour, que bateu recorde de bilheteria, até sua paixão por preparar pão de fermentação natural.

A participação no podcast representou uma mudança para a artista, que tende a não dar entrevistas, preferindo compartilhar novidades sobre sua vida por meio das letras de suas músicas, que são analisadas minuciosamente por fãs obcecados.

Mais de 1,3 milhão de pessoas assistiram à transmissão ao vivo. Os irmãos, astros do futebol americano, chamaram Swift de "Tay Tay", e listaram seus muitos prêmios.

Trechos em vídeo do podcast New Heights viralizaram antes da exibição do episódio, incluindo um em que Swift revelou seu novo álbum.

A seguir, está um pouco do que aprendemos com a participação da cantora no podcast.

O que aprendemos sobre o novo álbum

O 12º álbum de estúdio de Swift, The Life of a Showgirl, vai estar disponível em 3 de outubro.

A capa mostra a cantora com um look adornado com diamantes. Ela aparece submersa na água, com apenas o rosto e o pulso acima da superfície.

O álbum foi disponibilizado simultaneamente para pré-venda em seu site, que começou a cair assim que o podcast começou.

Swift explicou que escreveu o álbum durante a Eras Tour, e voltava com frequência à Suécia enquanto realizava shows na Europa, para gravá-lo.

"Eu estava basicamente exausta nessa altura da turnê, mas estava tão estimulada mentalmente e tão animada por estar criando", diz ela.

Travis acrescentou: "Literalmente vivendo a vida de uma showgirl".

Swift seguiu lendo os nomes das 12 faixas, incluindo a faixa-título com Sabrina Carpenter.

Travis afirmou que o álbum é "animado", e vai fazer as pessoas dançarem. Ele disse que é um giro de 180 graus em relação ao último álbum dela, The Tortured Poets Department.

"A vida está mais animada", respondeu Swift, sorrindo e olhando para Travis.

Swift disse que o álbum conta a história de "tudo o que estava acontecendo nos bastidores" da sua turnê.

A cor laranja foi escolhida porque é uma cor que ela gosta e que a faz sentir energizada, acrescentou.

Swift diz que o podcast 'me rendeu um namorado'

No início do programa, perguntaram a Swift por que ela decidiu participar do podcast, que é voltado principalmente para fãs de esportes.

"Este podcast me rendeu um namorado", disse ela, acusando Travis de usar o programa como seu "aplicativo de relacionamento pessoal" para se conectar com ela.

Antes mesmo de se conhecerem, Travis falou no podcast sobre ter ido a um dos shows de Swift e ter ficado decepcionado quando eles não puderam se encontrar.

Ele comentou sobre fazer uma pulseira da amizade para ela, que eram populares durante o Eras Tour, e disse que queria dar seu número de telefone a ela.

Ela disse que o vídeo, que se tornou viral, parecia quase como se "ele estivesse do lado de fora do meu apartamento, segurando uma caixa de som e dizendo: 'Quero sair com você'".

Ela disse que esse era exatamente o momento sobre o qual ela "escrevia músicas, querendo que acontecesse comigo desde que era adolescente".

"Foi uma loucura, mas funcionou... Ele é o tipo de maluco do bem", ela afirmou, chamando o namorado de "um ponto de exclamação humano".

Zombando dos fãs de esporte homens

Sentada ao lado de Travis, Swift provocou os "fãs de esporte homens" na plateia.

"Como todos nós sabemos, vocês têm muitos fãs de esporte do sexo masculino que ouvem o seu podcast", ela disse.

"Acho que todos nós sabemos que, se há uma coisa que os fãs de esporte do sexo masculino querem em seus espaços e em suas telas, é mais de mim", ela disse com a cara séria, olhando diretamente para a câmera.

A presença de Swift nos jogos do Kansas City Chiefs causou frenesi ao longo dos anos. Mas alguns fãs de futebol americano não ficaram felizes.

Ela foi vaiada quando apareceu no telão do Super Bowl em fevereiro passado, o que gerou postagens do presidente americano, Donald Trump, nas redes sociais.

Apesar das críticas, Jason garantiu que ela foi a "convidada mais requisitada do podcast".

Entre outros convidados recentes do programa, estão as estrelas do basquete Caitlin Clark, Shaquille O'Neal e LeBron James, e os atores Brad Pitt, Ben Affleck, Bill Murray e Adam Sandler.

Como ela cria mensagens ocultas

Wondery/Taylor Swift

Swift também falou sobre todas as maneiras como ela usa mensagens secretas para os fãs para promover suas músicas.

Ela disse que tem regras para essas pistas ocultas em suas canções e performances.

"Nunca vou colocar uma mensagem oculta que tenha relação com minha vida pessoal. Sempre vai estar relacionada à minha música", disse ela, brincando que alguns fãs são tão bons em decifrar suas mensagens que isso quase se tornou um pouco "assustador".

As mensagens secretas são "algo que você não sabe que estou dizendo por um motivo específico, mas você vai voltar e pensar: 'Meu Deus!'".

Ela disse que seu exemplo favorito foi um discurso que fez quando recebeu um doutorado honorário.

"Coloquei tantas mensagens ocultas líricas naquele discurso que, quando o álbum Midnights foi lançado, depois disso, os fãs ficaram tipo: 'O discurso inteiro era uma mensagem oculta!'"

Ela também falou sobre sua paixão por números e datas.

"Adoro matemática", ela disse, revelando que 13 é seu número favorito.

O do Travis, ela acrescentou, é "87" — o número que ele usa em sua camisa em campo —, e ela observou que 13 mais 87 é igual a 100.

Algumas de suas mensagens ocultas são tão complexas, segundo ela, que são criadas "de cabeça para baixo, ao contrário, em braille".

Swift não sabia nada sobre futebol — até Travis

Swift disse que não sabia nada sobre futebol americano antes do início do namoro.

"Eu não sabia o que era um first down ou um tight-end (a posição que Travis joga)", ela admitiu.

Swift disse que reconhecia a paciência que Travis teve quando começaram a namorar, e a apresentou ao seu mundo.

Agora ela está pessoalmente envolvida, citando um momento em que se interessou por uma troca recente de jogadores.

Travis disse que vai ser "eternamente grato" por ela ter abraçado seu mundo "de todo o coração".

Taylor se emociona ao falar sobre direitos de álbuns

Em maio deste ano, foi anunciado que ela havia comprado os direitos de seus seis primeiros álbuns, encerrando uma longa batalha pela propriedade de suas músicas.

Após a venda de suas gravações originais, ela prometeu regravar todos os seis álbuns, que ficaram conhecidos como "Taylor's Versions".

Swift se emocionou ao explicar o processo pelo qual comprou suas gravações originais, depois de tentar por uma década garantir os direitos.

Ela disse que não estava interessada nas recompensas financeiras que os álbuns trariam.

"Eu quero isso porque são os registros do meu diário escrito à mão durante toda a minha vida", ela explicou.

Ela contou que sua mãe e seu irmão conversaram com a Shamrock Capital, uma empresa de investimentos com sede em Los Angeles, sobre a compra de suas músicas.

Quando a mãe ligou para ela, dizendo: "Você conseguiu suas músicas", ela recorda:

"Eu simplesmente caí no chão de forma muito dramática. Sério."

"Chorando muito, soluçando. Isso mudou minha vida."

Qual versão dos álbuns dela os fãs devem ouvir?

Ela também agradeceu à lealdade dos fãs por ouvirem seus álbuns regravados.

E lembrou que foi graças aos fãs que ela conseguiu comprar sua música de volta.

"A razão pela qual fui capaz de comprar minhas músicas de volta foi porque eles vieram ao Eras Tour", ela afirmou.

Swift também foi questionada sobre quais versões de seus álbuns seus fãs deveriam ouvir, agora que ela possui ambas as versões.

"Acho que muitos dos vocais que fiz nas regravações ficaram melhores do que os originais", ela disse, acrescentando que gosta especialmente do remake do seu álbum Red, de 2012.

Pão de fermentação natural com pelos

Ela e Travis falaram com carinho sobre o amor deles, descrevendo como eles preparam pão de fermentação natural juntos.

A massa dele acaba ficando com pelos do peito, enquanto a dela fica com pelos de gato, a artista brincou.

"Nunca tinha vivenciado algo tão hipnotizante no palco, e tão real e bonito pessoalmente", disse Travis.

Jason brincou então que ele talvez devesse sair da sala, e dar um pouco de privacidade ao casal, enquanto Swift se derretia.

"Sim, acho que sim, de verdade", respondeu a cantora. "Neste momento, acho que todos deveriam sair."

Embora Swift às vezes tenha se mostrado reservada ao falar sobre seu relacionamento em público, Travis tem sido mais aberto. Antes do podcast ir ao ar, ele disse em entrevista à revista GQ: "Adoro ser o cara mais feliz do mundo."