Por que Melania Trump ameaça processar filho de Joe Biden em US$ 1 bilhão? - (crédito: BBC Geral)

A primeira-dama dos EUA, Melania Trump, ameaçou processar Hunter Biden, filho do ex-presidente Joe Biden, em mais de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,4 bilhões) após ele afirmar que ela teria sido apresentada ao marido pelo criminoso sexual Jeffrey Epstein.

Advogados que representam a primeira-dama, que se casou com o presidente dos EUA, Donald Trump, em 2005, descreveram a declaração como "falsa, depreciativa, difamatória e inflamável".

Hunter Biden fez os comentários durante uma entrevista no início deste mês, na qual criticou fortemente os antigos laços do presidente com Epstein.

Donald Trump era amigo de Epstein, mas afirmou que os dois se desentenderam no início dos anos 2000 porque o financista havia atraído funcionários que trabalhavam no spa do clube de golfe de Trump na Flórida.

Uma carta dos advogados da primeira-dama, endereçada a um advogado de Hunter Biden, exige que ele retire a afirmação e peça desculpas, sob risco de enfrentar ação judicial por "mais de US$ 1 bilhão em indenizações".

O documento afirma que a primeira-dama sofreu "prejuízos financeiros e à reputação esmagadores" devido à afirmação que ele repetiu.

Também acusa o filho mais novo de Biden de ter um "extenso histórico de se aproveitar do nome de outros" e de repetir a alegação "para chamar atenção para si mesmo".

Durante uma entrevista abrangente com o cineasta Andrew Callaghan, publicada no início deste mês, Hunter Biden afirmou que documentos não divulgados relacionados a Epstein poderiam "envolver" o presidente Trump.

Ele disse: "Epstein apresentou Melania a Trump — as conexões são tão amplas e profundas." A carta legal da primeira-dama observa que a alegação foi parcialmente atribuída a Michael Wolff, jornalista que escreveu uma biografia crítica do presidente.

Em uma entrevista recente ao veículo americano Daily Beast, Wolff teria afirmado que a primeira-dama era conhecida de um associado de Epstein e Trump quando conheceu seu atual marido.

O veículo posteriormente retratou a matéria após receber uma carta do advogado da primeira-dama que contestava o conteúdo e a forma como a história foi apresentada.

Não há evidências de que o casal tenha sido apresentado um ao outro por Epstein, que tirou a própria vida na prisão enquanto aguardava julgamento em 2019.

Na carta legal da primeira-dama, Hunter Biden é acusado de basear suas alegações em um artigo que já foi removido, descrito como "falso e difamatório".

Uma mensagem na versão arquivada da matéria online do Daily Beast diz: "Após a publicação desta história, o Beast recebeu uma carta do advogado da primeira-dama Melania Trump contestando a manchete e a apresentação do artigo."

"Após revisão, o Beast removeu o artigo e pede desculpas por qualquer confusão ou mal-entendido."

Questionado sobre a ameaça legal, o advogado da primeira-dama, Alejandro Brito, remeteu a BBC News a uma declaração emitida por seu assistente, Nick Clemens.

O texto dizia: "Os advogados da primeira-dama Melania Trump estão atuando ativamente para garantir retratações imediatas e pedidos de desculpas por parte daqueles que espalham falsidades maliciosas e difamatórias."

Um perfil publicado em janeiro de 2016 pela Harper's Bazaar relatou que a primeira-dama conheceu seu marido em novembro de 1998, em uma festa organizada pelo fundador de uma agência de modelos.

Melania Trump, de 55 anos, disse à publicação que se recusou a dar seu número de telefone a ele porque ele estava acompanhado.

O perfil mencionava que Trump havia se separado recentemente de sua segunda esposa, Marla Maples, de quem se divorciou em 1999. Ele foi anteriormente casado com Ivana Trump entre 1977 e 1990.

A BBC entrou em contato com o advogado de Hunter Biden.

A carta legal surge após semanas de pressão sobre a Casa Branca para divulgar os chamados arquivos Epstein, documentos não divulgados anteriormente relacionados à investigação criminal contra o pedófilo condenado.

Antes de ser reeleito, Trump disse que liberaria os registros se retornasse ao cargo, mas o FBI e o Departamento de Justiça afirmaram em julho que não existia uma lista "incriminatória" de clientes ou associados de Epstein.