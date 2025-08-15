O homem preso após jogar sanduíche em agente federal enviado por Trump a Washington; veja

Presença de agentes federais e da Guarda Nacional tem gerado protestos na cidade, majoritariamente democrata - (crédito: Reuters)

Um funcionário do Departamento de Justiça dos EUA (em inglês, Department of Justice — DOJ) foi preso por lançar um sanduíche da rede Subway contra um agente federal destacado para Washington, capital do país, como parte da promessa do presidente Donald Trump de reprimir o crime.

Sean Charles Dunn, que trabalhava na Divisão Criminal do DOJ, foi demitido após a divulgação de um vídeo do incidente. Ele está sendo acusado de agressão qualificada.

A presença de agentes federais, assim como da Guarda Nacional, tem gerado grande indignação na cidade, majoritariamente democrata.

Trump, republicano, disse que o envio é necessário para combater o crime e remover "maníacos drogados e moradores de rua".

Dados da polícia local mostram que o crime violento está no nível mais baixo em 30 anos em Washington.

De acordo com os documentos da acusação, Dunn teria lançado um "sanduíche estilo submarino" contra um agente da Alfândega e Proteção de Fronteiras no domingo.

Em um vídeo do incidente, citado pelos promotores na denúncia, o suspeito é ouvido chamando os agentes de "fascistas" e gritando palavrões contra eles.

"Por que vocês estão aqui? Eu não quero vocês na minha cidade", ele grita antes de atravessar a rua.

Mais tarde, ele retorna e é visto arremessando o sanduíche embrulhado no peito de um agente uniformizado, que parece usar um colete à prova de balas.

Em seguida, ele foge a pé enquanto os oficiais iniciam a perseguição. Segundo os promotores, Dunn confessou após ser preso na quarta-feira, dizendo aos investigadores: "Fui eu. Eu joguei um sanduíche."

A procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi — a mais alta autoridade de aplicação da lei no país e responsável pelo DOJ — comentou o incidente nas redes sociais na quinta-feira.

"Acabei de saber que esse réu trabalhava no Departamento de Justiça — NÃO MAIS. Ele não apenas está DEMITIDO, como também foi acusado de crime grave."

Segundo a CBS News, parceira da BBC nos EUA, Dunn atuava como advogado de acusação no Escritório de Assuntos Internacionais da Divisão Criminal do DOJ.

A procuradora dos EUA para Washington, DC, Jeanine Pirro, disse em um vídeo anunciando a prisão de Dunn que ele "achou que fosse engraçado". "Bem, ele não acha engraçado hoje, porque nós o acusamos de um crime grave."

"E então, enfie seu sanduíche do Subway em outro lugar", acrescentou.

A natureza incomum do incidente gerou várias piadas online, incluindo o comentário "assalto com uma arma de delicatessen" (assault with a deli weapon), que recebeu mais de 1.500 curtidas no Reddit.

Segundo a CBS, um juiz local recusou-se a apresentar as acusações inicialmente, mas um juiz federal permitiu que a acusação de agressão fosse apresentada. Dunn está atualmente em liberdade sob fiança e pode ser condenado a até oito anos de prisão se for considerado culpado.

As autoridades não informaram se o agente sofreu ferimentos no incidente.

Cerca de 100 pessoas foram presas desde que agentes e tropas começaram a chegar à capital dos EUA na segunda-feira.

Além das tropas da Guarda Nacional, há agentes destacados do FBI, do Serviço de Delegados dos EUA (US Marshals Service), do Bureau de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo (ATF), do Departamento de Segurança Interna (DHS) e do Serviço Secreto.

Esses destacamentos provocaram protestos na capital, que, por ser a sede do governo federal não tem os mesmos direitos que um Estado dos EUA.

Além do envio desses agentes federais, Trump colocou o departamento de polícia da cidade sob controle federal direto, usando dispositivos previstos na Lei de Autonomia do Distrito de Columbia (District of Columbia Home Rule Act).

Essa lei foi instituída pelo ex-presidente Richard Nixon em 1973 para permitir que os residentes de Washington DC — onde vivem cerca de 700 mil pessoas sem representação oficial com direito a voto no Congresso — elegessem um conselho municipal e um prefeito.