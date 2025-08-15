Silas Malafaia investigado pela Polícia Federal: o que se sabe

Malafaia é apontado como um dos organizadores de manifestação em apoio a Bolsonaro no dia 3 de agosto na qual ex-presidente apareceu em vídeo transmitido por redes sociais apesar de proibição do STF e que culminou na decretação de sua prisão domiciliar - (crédito: Reuters)

O pastor evangélico Silas Malafaia está sendo investigado pela Polícia Federal, segundo a Globo News. Um dos maiores líderes religiosos do Brasil, ele foi incluído, de acordo com a reportagem, no mesmo inquérito que investiga obstrução de Justiça e envolve Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo (leia mais abaixo).

Em vídeo publicado no X (antigo Twitter), Malafaia afirma que está sendo investigado pela Polícia Federal, e diz que foi informado pelo canal de televisão.

"Eu só sei disso pela Globo News. Eu não recebo notificação nenhuma. Que país é esse, onde a Polícia Federal vaza alguma acusação contra alguém pra Globo e depois você vai ficar sabendo?", disse.

No vídeo, ele diz ainda: "Estou sendo investigado pela Polícia Federal em um inquérito. Eu reconheço a Polícia Federal, que é uma honra para os brasileiros, só que tem uma Polícia Federal a serviço de Lula e de Alexandre Moraes. Eles me incluem no inquérito por obstrução de justiça, coação no curso do processo, organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático, ações contra autoridades e sanções internacionais contra o Brasil. Primeiro que eu não falo inglês, não conheço nenhuma autoridade americana…"

O pastor acusou a Polícia Federal de "perseguição", relacionando a investigação às críticas que vem fazendo há quatro anos contra Alexandre de Moraes. "Eu não tenho medo", disse.

A BBC News Brasil procurou a assessoria de imprensa da Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (15/8) e ainda não havia recebido resposta até a publicação desta matéria.

A reportagem destaca que Malafaia foi organizador do ato de apoio a Jair Bolsonaro no dia 3 de agosto, evento em que Bolsonaro apareceu em um vídeo transmitido por redes sociais de terceiros e que resultou na prisão domiciliar do ex-presidente no dia seguinte, 4 de agosto.

E menciona, ainda, que na quinta-feira (14/8), o pastor voltou a afirmar, em vídeo publicado nas redes sociais, que o ministro Alexandre de Moraes deveria sofrer impeachment, ser julgado e preso.

O inquérito

O inquérito ao qual a reportagem se refere, aberto em maio, apura ações contra autoridades, contra o Supremo Tribunal Federal, contra agentes públicos e a busca por sanções internacionais contra o Brasil.

De acordo com o relator, ministro Alexandre de Moraes, as ações teriam o objetivo de atrapalhar o andamento do processo em que Jair Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado.

Os crimes sob investigação incluem coação no curso do processo, obstrução de investigação de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.