Zelenski pode acabar com a guerra quase imediatamente, se quiser, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na noite deste domingo, 17, que o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, "pode acabar com a guerra com a Rússia quase imediatamente, se ele quiser, ou ele pode continuar a lutar".
Em publicação na rede Truth Social, Trump ainda provocou o ex-presidente dos EUA Barack Obama: "Não dá para voltar atrás depois que Obama cedeu a Crimeia (12 anos atrás, sem um tiro ser disparado!), e NADA DE ENTRAR NA OTAN PELA UCRÂNIA. Algumas coisas nunca mudam!!!".
Trump, Zelenski e um grupo de líderes europeus vão se reunir nesta segunda-feira, 18, em Washington, para discutir o fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Será um "grande dia na Casa Branca", escreveu o presidente americano. "Nunca tivemos tantos líderes europeus ao mesmo tempo. Será uma grande honra recebê-los."
