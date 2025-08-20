Papa convoca fiéis ao jejum e à oração pela paz no dia 22 de agosto

Aos fiéis de língua portuguesa, reiterou o chamado à oração pelo fim das guerras na Terra Santa, na Ucrânia e em tantas outras regiões do mundo - (crédito: FILIPPO MONTEFORTE/AFP)

Durante a Audiência Geral desta quarta-feira (20/8), o Papa Leão XIV convidou os fiéis de todo o mundo a dedicarem a próxima sexta-feira (22/8) ao jejum e à oração pela paz. A data coincide com a celebração litúrgica da memória da Bem-Aventurada Virgem Maria Rainha, invocada pela igreja também como Rainha da Paz.

Durante a celebração, o pontífice refletiu sobre a importância do perdão como fundamento essencial da convivência humana e entre as nações. “Sem perdão nunca haverá paz”, afirmou, destacando que a reconciliação é caminho indispensável para superar divisões e conflitos.

O Papa também dirigiu mensagens específicas aos peregrinos presentes em Roma. Aos fiéis de língua portuguesa, reiterou o chamado à oração pelo fim das guerras na Terra Santa, na Ucrânia e em tantas outras regiões do mundo. Já aos peregrinos poloneses, em especial os vindos do Santuário de Jasna Góra, em Czstochowa, pediu que incluam em suas intenções “a súplica pelo dom da paz, desarmada e desarmante. para todo o mundo, em particular para a Ucrânia e o Oriente Médio”.

Ao final do encontro, o Papa lançou um apelo emocionado, pedindo que o dia 22 de agosto seja vivido em espírito de fé e solidariedade: “Maria é Mãe dos que acreditam e Rainha da Paz. Enquanto tantas regiões continuam marcadas por guerras, convido todos os fiéis a suplicarem a Deus por paz e justiça, e para que Ele enxugue as lágrimas de todos os que sofrem com os conflitos armados. Que Maria interceda para que os povos encontrem o verdadeiro caminho da paz.”

