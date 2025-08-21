InícioMundo
Surto de virose causa aparição de veados com verrugas nos EUA

Coelhos com "tentáculos" e esquilos com feridas também alarmaram a população local; doenças são mais comuns no verão

Segundo os cientistas, a condição é chamada de fibroma cutâneo de veado, conhecida como
Segundo os cientistas, a condição é chamada de fibroma cutâneo de veado, conhecida como "verrugas de veado", uma virose transmitida por insetos como mosquitos e carrapatos. - (crédito: Matt Harbin/Washington Department of Fish & Wildlife)

A aparição de veados com o corpo coberto de furúnculos tem preocupado moradores dos Estados Unidos durante o verão no país. Os animais se juntam aos coelhos e esquilos como espécies avistadas com mutações nos últimos meses, segundo o The U.S. Sun

Segundo os cientistas, a condição é chamada de fibroma cutâneo de veado, conhecida como "verrugas de veado", uma virose transmitida por insetos como mosquitos e carrapatos. Os especialistas alertam para um surto da doença neste ano. 

A contaminação acontece quando um inseto transfere o sangue de um animal contaminado para um saudável. Segundo o Departamento de Pesca e Vida Selvagem de Washington, a doença é mais frequente no verão e outono “provavelmente devido ao aumento da atividade de insetos picadores durante essa época do ano”. 

Doença conhecida como verruga de veado
Segundo os cientistas, a condição é chamada de fibroma cutâneo de veado, conhecida como "verrugas de veado", uma virose transmitida por insetos como mosquitos e carrapatos. (foto: Reprodução/X)

Nos coelhos, a aparição de estruturas semelhantes a chifres ou tentáculos alarmou a população. A anomalia é causada pelo papilomavírus de coelho e causa lesões na pele em espécies selvagens e domésticas. À Times, a porta-voz do Departamento de Parques e Vida Selvagem do Colorado, Kara Van Hoose, afirmou que o vírus costuma ser benigno e as lesões desaparecem sozinhas em cerca de seis meses. 

Apesar de ser usada por cientistas para estudar o papilomavírus humano (HPV), o papilomavírus de coelho só é transmitido dentro da própria espécie. Ainda assim, é indicado que a população mantenha distância e não tente capturar ou alimentar os animais. A transmissão acontece por meio de insetos, o que também explica a maior recorrência no verão.

Papilomavírus de coelho
Nos coelhos, a aparição de estruturas semelhantes a chifres ou tentáculos alarmou a população. A anomalia é causada pelo papilomavírus de coelho e causa lesões na pele em espécies selvagens e domésticas. (foto: Amanda Gilbert/9News)

Outro surto de virose atingiu esquilos nos EUA e Canadá. A fibromatose, condição causada pelo leporipoxvírus, deixa os animais com verrugas e lesões na pele, que podem liberar secreção. As feridas geralmente desaparecem sozinhas, mas há casos em que atingem os órgãos internos. A doença é transmitida pelo contato direto entre os esquilos. 

Embora sejam assustados, todas as aparições são comuns no verão e não são transmitidas para seres humanos.

esquilo com doença na pele
A fibromatose, condição causada pelo leporipoxvírus, deixa os animais com verrugas e lesões na pele, que podem liberar secreção (foto: Reprodução/Evelyns Wildlife Refuge)

Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 21/08/2025 12:46
