Surto de virose causa aparição de veados com verrugas nos EUA

Segundo os cientistas, a condição é chamada de fibroma cutâneo de veado, conhecida como "verrugas de veado", uma virose transmitida por insetos como mosquitos e carrapatos. - (crédito: Matt Harbin/Washington Department of Fish & Wildlife)

A aparição de veados com o corpo coberto de furúnculos tem preocupado moradores dos Estados Unidos durante o verão no país. Os animais se juntam aos coelhos e esquilos como espécies avistadas com mutações nos últimos meses, segundo o The U.S. Sun.

Segundo os cientistas, a condição é chamada de fibroma cutâneo de veado, conhecida como "verrugas de veado", uma virose transmitida por insetos como mosquitos e carrapatos. Os especialistas alertam para um surto da doença neste ano.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A contaminação acontece quando um inseto transfere o sangue de um animal contaminado para um saudável. Segundo o Departamento de Pesca e Vida Selvagem de Washington, a doença é mais frequente no verão e outono “provavelmente devido ao aumento da atividade de insetos picadores durante essa época do ano”.

Segundo os cientistas, a condição é chamada de fibroma cutâneo de veado, conhecida como "verrugas de veado", uma virose transmitida por insetos como mosquitos e carrapatos. (foto: Reprodução/X)

Nos coelhos, a aparição de estruturas semelhantes a chifres ou tentáculos alarmou a população. A anomalia é causada pelo papilomavírus de coelho e causa lesões na pele em espécies selvagens e domésticas. À Times, a porta-voz do Departamento de Parques e Vida Selvagem do Colorado, Kara Van Hoose, afirmou que o vírus costuma ser benigno e as lesões desaparecem sozinhas em cerca de seis meses.

Apesar de ser usada por cientistas para estudar o papilomavírus humano (HPV), o papilomavírus de coelho só é transmitido dentro da própria espécie. Ainda assim, é indicado que a população mantenha distância e não tente capturar ou alimentar os animais. A transmissão acontece por meio de insetos, o que também explica a maior recorrência no verão.

Nos coelhos, a aparição de estruturas semelhantes a chifres ou tentáculos alarmou a população. A anomalia é causada pelo papilomavírus de coelho e causa lesões na pele em espécies selvagens e domésticas. (foto: Amanda Gilbert/9News)

Outro surto de virose atingiu esquilos nos EUA e Canadá. A fibromatose, condição causada pelo leporipoxvírus, deixa os animais com verrugas e lesões na pele, que podem liberar secreção. As feridas geralmente desaparecem sozinhas, mas há casos em que atingem os órgãos internos. A doença é transmitida pelo contato direto entre os esquilos.

Embora sejam assustados, todas as aparições são comuns no verão e não são transmitidas para seres humanos.

A fibromatose, condição causada pelo leporipoxvírus, deixa os animais com verrugas e lesões na pele, que podem liberar secreção (foto: Reprodução/Evelyns Wildlife Refuge)







