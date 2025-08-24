O vilarejo onde caixões com pessoas vivas saem em procissão

Pessoas levam nos ombros caixões com pessoas vivas no seu interior, durante a procissão de Santa Marta de Ribarteme, em 2019 - (crédito: MIGUEL RIOPA/AFP via Getty Images)

"Quando você entra no caixão, a primeira coisa em que pensa é que poderia realmente estar morto. Eu, três meses antes, poderia ter estado ali."

Mas Jorge Contiño sobreviveu para contar sua história. Vítima de alcoolismo, a extrema deterioração do seu estado de saúde o levou ao hospital.

"Meu fígado estava exausto e eu pesava 32 kg, mesmo medindo 1,83 metro", conta ele à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC.

Contiño mora em As Neves, uma aldeia com pouco menos de 4 mil habitantes na Galícia (noroeste da Espanha).

Ele viu a morte muito de perto, até que fez uma promessa: se conseguisse sair do hospital com vida, ele participaria da procissão de Santa Marta de Ribarteme, conhecida por muitos como a "romaria dos caixões".

Esta curiosa e muito antiga tradição religiosa é celebrada todo dia 29 de julho naquele pequeno município, localizado no sul da província galega de Pontevedra, na fronteira com Portugal. Nela, homens e mulheres vivos saem em procissão dentro de caixões.

Eles são os "ofertados" — pessoas que estiveram à beira da morte ou tiveram pessoas próximas nessa situação e se oferecem à santa, para agradecer pela sua intervenção.

Marta de Betânia, ou Santa Marta na tradição bíblica, foi irmã de Lázaro. Ela interveio ante Jesus Cristo para que ele devolvesse a vida ao irmão, quatro dias depois de morto.

A devoção à santa está fortemente ligada à tradição daquela localidade. Seus moradores acreditam que ela é a intercessora ideal a quem suplicar nos momentos críticos da vida, quando só a fé mantém a esperança.

"Não sei se foram os médicos ou se foi ela [a santa], mas, desde que participei [da procissão], nunca mais bebi álcool", afirma Cotiño.

Assim já se passaram dois anos. Hoje, Cotiño é encarregado de organizar a romaria.

A origem do evento é medieval. Existem menções escritas sobre ele, pelo menos, desde o ano 1700.

Nas últimas décadas, a procissão foi suspensa por apenas três anos, durante a pandemia de covid-19.

"É uma das peregrinações mais importantes da Galícia", explica à BBC o prefeito de As Neves, José Manuel Alfonso.

Festa religiosa e pagã

Todos os anos, cerca de 5 mil pessoas participam da procissão. Muitas delas moram na aldeia, mas outras vêm de outras partes da Galícia e até do exterior.

Como muitas outras festas espanholas, o evento combina aspectos religiosos e pagãos.

Este ano, por exemplo, o festival começou no domingo, 27 de julho, com uma partida de futebol e uma churrascada. E prosseguiu até o dia 30, com festas todas as noites e atrações para as crianças.

O evento foi declarado de Interesse Turístico autônomo há três anos. Nele, é comum ir comer nos prados e provar o delicioso "polvo à moda da feira", tradicional da Galícia, com batatas e pimentão.

"Muitas pessoas vêm por curiosidade, para conhecer esta festa que, para eles, parece tão incomum", explica Alfonso.

O prefeito afirma que, em As Neves, as pessoas se sentem "muito orgulhosas" quando observam pessoas vindo de fora para a romaria.

Na aldeia, a festa traz "um sentimento muito forte, pois é a nossa santa, nossa procissão, algo muito interno, muito identitário, que observamos desde crianças".

MIGUEL RIOPA/AFP via Getty Images A romaria mistura o aspecto religioso com a festa popular

O grande dia do festival é 29 de julho, dia de Santa Marta.

De manhã, ocorre uma missa na paróquia de São José de Ribarteme, que abriga a imagem da santa. Mas o serviço religioso normalmente ocorre em uma tenda instalada ao lado da igreja, para poder receber mais pessoas.

Ali ficam expostos os caixões, esperando pacientemente pelos "ofertados", com seus forros internos de cetim. Eles pertencem à igreja e ficam guardados em uma construção anexa chamada Casa da Santa, segundo Cotiño.

Os devotos que saem na procissão "alugam" os caixões, oferecendo um donativo para a igreja. Eles podem também trazer o seu próprio ataúde.

O prefeito explica que existem pessoas que chegam a pagar meninos da cidade para carregá-los nos ombros durante a procissão. Mas a maioria são amigos, familiares ou vizinhos, que os ajudam a cumprir a promessa feita à santa.

Os 'ofertados'

Jorge Cotiño, por exemplo, chegou a participar da procissão carregando caixões de pessoas próximas. Ele conta que levou seu tio duas vezes, com grande esforço.

"A procissão leva duas horas", explica ele. "Ela anda muito devagar e é preciso mudar muitas vezes."

"Se o dia for de sol, o que na Galícia nem sempre é certeza, o calor de julho [na Espanha] também faz estragos."

Alguns "ofertados" prometem sair na procissão em caixão fechado, o que os aproxima ainda mais do sono eterno. Outros acompanham a imagem da santa de joelhos, apoiados em bengalas ou por familiares. Eles se protegem do atrito contra o solo com joelheiras ou artefatos improvisados.

"Este ano, por exemplo, uma pessoa irá sair de joelhos, embaixo de um caixão vazio", contou Cotiño, antes do evento.

Outro "ofertado" era esperado de Londres. "Ele tentou no ano passado, mas chegou tarde, de forma que estará aqui este ano", segundo o organizador.

A procissão é liderada pela imagem de Santa Marta, levada nos ombros por carregadores, seguida pelos "ofertados" e demais peregrinos.

Eles escoltam a santa em silêncio, sustentando velas, e uma banda de música marca sua passagem.

MIGUEL RIOPA/AFP via Getty Images Os 'ofertados' são pessoas que estiveram à beira da morte ou tiveram pessoas próximas nessa situação. Eles se oferecem a Santa Marta para agradecer pela sua intervenção.

Os "ofertados" trazem "romeiros cantores" como mensageiros das suas preces. Eles acompanham a procissão, entoando súplicas para que a santa intervenha em seu favor.

"Virgem Santa Marta, rainha da glória, todo aquele que se oferece sai com vitória"; "Virgem Santa Marta, estrela do norte, que deu a vida a quem estava à beira da morte", dizem algumas das canções.

A tradição destes cantores existe há séculos. Eles participam da procissão em trios, compostos por duas mulheres e um homem.

Os cantores saem de braços dados, cantando no estilo alalá, uma das formas mais primitivas do folclore galego.

Seus cantos constituem um autêntico repertório literário, similar ao que marcou os menestréis medievais, segundo a Associação de Patronos da Romaria de Santa Marta de Ribarteme.

MIGUEL RIOPA/AFP via Getty Images A romaria de As Neves foi declarada Festa de Interesse Turístico da Galícia, três anos atrás

Oferendas

José Manuel Alfonso conta que, antigamente, a imagem era protegida por agentes da Guarda Civil espanhola. Esta medida foi necessária porque os devotos faziam donativos em notas e moedas, penduradas em cintas que eram carregadas pela santa.

"Ela podia levar até 2 milhões de pesetas [cerca de US$ 150 mil, ou R$ 820 mil, em dinheiro de hoje]", relembra o prefeito.

Estas oferendas públicas deixaram de ser feitas no final dos anos 1980. Atualmente, as pessoas introduzem os donativos em uma caixa.

Elas também oferecem objetos de devoção, na forma de bonecos de cera, ou animais, como carneiros, galinhas e até bezerros e potros. Eles são leiloados em benefício da igreja na mesma tarde, segundo Alfonso.

A procissão de Santa Marta de Ribarteme é uma experiência que não deixa ninguém indiferente — nem os visitantes, nem os devotos da santa.

Jorge Cotiño ainda não esqueceu a sensação de cumprir sua promessa, a proximidade da morte, a impressão causada por entrar naquela que, para muitos, é sua última morada nesta Terra.

"Quando você sai, fica impressionado", descreve ele. "É uma sensação irreal, muito difícil de explicar."