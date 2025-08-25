"Planejávamos filmar crianças órfãs", conta amigo de jornalista morto em bombardeio em Gaza

Mohammad Salama: morto dentro do hospital Al-Nasser, em Khan Yunis, com mais quatro jornalistas - (crédito: Material cedido ao Correio )

A última publicação de Mohammad Salama, jornalista palestino da TV Al-Jazeera, no Instagram foi de uma menina, em prantos, se despedindo do pai, morto em um bombardeio contra tendas de civis formados a deixarem seus lares. Cerca de 48 horas depois, ele encontrou a morte.

Um bombardeio israelense contra o complexo médico hospitalar Al-Nasser, em Khan Yunis, matou 20 pessoas, incluindo Mohammad e mais quatro jornalistas, além de membros da Defesa Civil e médicos.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram que abriram um “inquérito inicial” para apurar as circunstâncias do ataque. “Mohammad era uma pessoa verdadeiramente maravilhosa. Alguém que sempre ajudava a todos. Ele se incumbia de entregar ao mundo sua mensagem de forma muito poderosa. Ele expôs os crimes da ocupação israelense para o mundo”, contou ao Correio o amigo e também jornalista Mohemmed Abusalama, 28 anos, cinegrafista da TV Al-Ghad.

Mohemmed Abusalama disse ao Correio que o amigo Mohammad Salama era uma pessoa verdadeiramente maravilhosa (foto: Material cedido ao Correio )

Mohammad esteve na casa do amigo, no mês passado. Ambos estavam interessados em filmar crianças órfãs de Gaza. Apesar dos nomes quase idênticos, ambos não eram parentes.