JORNALISTAS MORTOS EM GAZA

"Planejávamos filmar crianças órfãs", conta amigo de jornalista morto em bombardeio em Gaza

Mohammad Salama era jornalista da TV Al-Jazeera e morreu em um bombardeio israelense contra o complexo médico hospitalar Al-Nasser

Mohammad Salama: morto dentro do hospital Al-Nasser, em Khan Yunis, com mais quatro jornalistas - (crédito: Material cedido ao Correio )
A última publicação de Mohammad Salama, jornalista palestino da TV Al-Jazeera, no Instagram foi de uma menina, em prantos, se despedindo do pai, morto em um bombardeio contra tendas de civis formados a deixarem seus lares. Cerca de 48 horas depois, ele encontrou a morte.

Um bombardeio israelense contra o complexo médico hospitalar Al-Nasser, em Khan Yunis, matou 20 pessoas, incluindo Mohammad e mais quatro jornalistas, além de membros da Defesa Civil e médicos.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram que abriram um “inquérito inicial” para apurar as circunstâncias do ataque. “Mohammad era uma pessoa verdadeiramente maravilhosa. Alguém que sempre ajudava a todos. Ele se incumbia de entregar ao mundo sua mensagem de forma muito poderosa. Ele expôs os crimes da ocupação israelense para o mundo”, contou ao Correio o amigo e também jornalista Mohemmed Abusalama, 28 anos, cinegrafista da TV Al-Ghad.

Mohemmed Abusalama disse ao Correio que o amigo Mohammad Salama era uma pessoa verdadeiramente maravilhosa
Mohammad esteve na casa do amigo, no mês passado. Ambos estavam interessados em filmar crianças órfãs de Gaza. Apesar dos nomes quase idênticos, ambos não eram parentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 25/08/2025 10:25 / atualizado em 25/08/2025 13:52
