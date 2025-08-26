Fazendeiro transforma milharal em pedido de casamento

O fazendeiro norte-americano Tim Sullivan transformou a plantação de milho de sua propriedade em uma declaração de amor inesquecível para a namorada, Caroline Liggett. Ele criou um pedido de casamento escrevendo no milharal, sendo possível ler somente ao ser visto de cima.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A ideia surgiu meses antes, em abril, enquanto ele cortava a grama da fazenda da família, na Circle S Farms, no Centro de Ohio, e pensava em maneiras criativas de fazer o pedido de casamento. Sullivan queria ir além de uma proposta comum e planejou plantar a pergunta “Quer se casar comigo, Caroline?” em um campo de cinco hectares — o equivalente a sete campos de futebol.

Para isso, usou um software agrícola de plantio automatizado e um trator com tecnologia GPS para seguir o padrão do labirinto. As sementes foram plantadas no início de junho e, poucas semanas depois, a mensagem já podia ser vista do céu.

Para revelar a surpresa, Sullivan convidou Caroline para um voo de helicóptero, alegando que queria aprender a pilotar. Na primeira passagem, ela não percebeu nada. Mas na segunda, ele mostrou discretamente a mensagem do campo e escondeu o anel no bolso. O resultado foi emocionante: Caroline disse “sim”.

"Fiquei muito surpresa que alguém tenha se esforçado tanto para planejar uma proposta como essa. Eu esperava algo elaborado, mas nada tão extremo", contou Caroline ao jornal local The Columbus Dispatch.

"Queria fazer algo inesquecível. E ver o rosto dela quando entendeu o que estava vendo, jamais vou esquecer”, disse Sullivan.

O casal trabalha em empresas agrícolas concorrentes. Por isso, o local do pedido é ainda mais simbólico. "Foi perfeito que o pedido tenha acontecido no meio de um milharal", declarou a noiva. O casamento está marcado para o início de 2026.

O anúncio oficial da proposta foi feito no dia 5 de agosto, quando a fazenda divulgou o design do labirinto de milho de 2025 nas redes sociais. Além do pedido romântico, o local vai virar ponto de visitação e trilhas românticas para outros apaixonados.

"Mal podemos esperar para compartilhar a história de amor deles (e este labirinto único) com todos vocês neste outono na Circle S Farms", diz a publicação.

Pedidos de casamento inusitados