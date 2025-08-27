Alerta amarelo: as chuvas intensas previstas para 8 Estados brasileiros, segundo o Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou nesta quarta-feira (27) um alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para diferentes regiões do país.

O aviso atinge áreas dos Estados do Amazonas, Roraima, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Bahia e Sergipe.

Segundo o órgão, a previsão é de chuva com volume acumulado entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros em um único dia, além de ventos com rajadas de até 60 km/h. Os riscos associados incluem alagamentos pontuais, queda de galhos de árvores, descargas elétricas e interrupções temporárias no fornecimento de energia elétrica.

A recomendação é que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, não estacione veículos próximos a placas ou torres de transmissão e evite o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, devem ser acionados a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).

O nível amarelo indica "perigo potencial", ou seja, fenômenos meteorológicos que podem gerar transtornos, mas sem previsão de grandes danos. Ainda assim, o Inmet reforça a importância de acompanhar a previsão do tempo e adotar medidas preventivas.

O que significam os alertas por cor

O alerta amarelo é classificado como de perigo potencial. Ele indica a possibilidade de chuvas e ventos moderados que, embora não costumem provocar grandes estragos, podem gerar transtornos como alagamentos localizados, queda de galhos de árvores e descargas elétricas.

Já o alerta laranja representa perigo. Nesse nível, as condições meteorológicas são mais severas e exigem maior atenção, pois há chance considerável de danos materiais e riscos para a população.

O nível mais grave é o vermelho, que indica grande perigo. Nessa situação, estão previstos fenômenos extremos, com alta probabilidade de grandes prejuízos e ameaça direta à integridade física ou até mesmo à vida.

Reuters Especialistas recomendam alguns cuidados simples para evitar acidentes durante tempestades

Como se proteger

Durante períodos de chuva forte e risco de raios, especialistas reforçam que alguns cuidados simples podem evitar acidentes.

Em caso de alagamento, o Corpo de Bombeiros orienta a caminhar num ângulo de 45 graus em relação à correnteza, arrastando os pés no chão para identificar buracos. Mas, se a água ultrapassar o nível do tornozelo, a recomendação é procurar um local seguro, já que em áreas urbanas o volume pode subir rapidamente.

Se for uma tempestade de raios, ao perceber sinais de chuva em áreas abertas, busque imediatamente abrigo em construções de alvenaria ou veículos. Nunca se proteja debaixo de árvores ou postes, pois eles atraem raios. Se não for possível sair do local, o ideal é sentar ou deitar no chão, reduzindo o risco de o corpo funcionar como um para-raios.

Não há problema em usar aparelhos eletrônicos dentro de casa ou no carro, desde que não estejam conectados à tomada. O risco ocorre quando o dispositivo está carregando, já que uma descarga elétrica pode percorrer a rede e atingir o equipamento.

Em áreas abertas, como morros, campos ou praias, o ideal é não utilizar objetos como o celular, pois ele pode funcionar como um para-raios.