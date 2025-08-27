Ataque a escola nos EUA deixa duas mortes e pelo menos 14 feridos

O ataque acontece e meio a uma série de denúncias e notícias falsas sobre ataques a universidades no país - (crédito: Tom BAKER / AFP)

Um ataque a escola católica em Minneapolis, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, ocorreu na manhã desta quarta-feira (27/8). Segundo o jornal The New York Times, pelo menos duas pessoas morreram e 17 ficaram feridas, sendo 14 crianças. Autoridades afirmam que o atirador foi "controlado".

As vítimas eram duas crianças, de 10 e oito anos. Em pronunciamento, o chefe de polícia de Minneapolis, Brian O'Hara, contou que o atirador "começou a disparar com um fuzil através das janelas da igreja em direção às crianças sentadas nos bancos durante a missa". Os alunos estavam em missa em comemoração ao início do ano letivo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nas redes sociais, o governador Tim Walz confirmou o ataque a tiros. "Estou rezando por nossas crianças e professores, cuja primeira semana de aula foi arruinada por este horrível ato de violência", escreveu.

O ataque ocorre em meio a uma série de ameaças e denúncias falsas sobre ataques a universidades no país. Nos EUA, o período do fim de agosto é marcado pelo retorno das aulas na rede de ensino.

O presidente Donald Trump também se manifestou no Truth Social. "A Casa Branca continuará monitorando esta situação terrível. Por favor, juntem-se a mim em oração por todos os envolvidos!", escreveu. O republicano informou ainda que o FBI esteve no local.

*Com informações de AFP