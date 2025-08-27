InícioMundo
Milei e irmã são recebidos com pedradas em carreata na Argentina

Presidente argentino precisou deixar o local para não ser atingido. Caso ocorreu em um ato de campanha das eleições legislativas

O porta-voz da presidência, Manuel Adorni, afirmou que não houve feridos - (crédito: Juan Mabromata / AFP)
O porta-voz da presidência, Manuel Adorni, afirmou que não houve feridos - (crédito: Juan Mabromata / AFP)

O presidente argentino Javier Milei precisou sair às pressas de uma carreata em Lomas de Zamora, na Grande Buenos Aires, após cidadãos atacarem a comitiva presidencial. Segundo o El Clarín, pelo menos dois homens atiraram pedras e garrafas plásticas no político. Confira o momento:

Milei estava acompanhado do candidato José Luis Espert e da irmã, Karina Milei, alvo de escândalo no governo da Argentina. Os três estavam na carroceria de uma picape. Após os ataques, os irmãos saíram em carro preto fechado, enquanto Espert deixou o local de moto. 

Em publicação nas redes sociais, o porta-voz da presidência, Manuel Adorni, afirmou que não houve feridos. Ele chamou os autores de “ativistas políticos da velha guarda” e colocou a culpa dos ataques no “kirchnerismo”. Milei também se pronunciou no X com foto dele, de Espert e de Karina. “Por falta de ideias, recorreram à violência”, escreveu.

Espert também falou sobre o episódio em entrevista à TN e acusou o prefeito Lomas de Zamora, Federico Otermín. "Não tenho provas, mas não tenho dúvidas de que o maldito kirchnerista e o vergonhoso Otermín estava por trás disso”, declarou. Segundo ele, um dos fotógrafos de Milei foi atingido. 

A caravana foi um evento de campanha para as eleições do legislativo, que ocorrem em 7 de setembro. Às vésperas do pleito, o governo Milei vive uma das maiores crises desde o início do mandato com escândalo de corrupção envolvendo a irmã. Karina, que é secretária-geral da presidência e conselheira do presidente, e o subsecretário Eduardo "Lule" Menem são apontados como envolvidos em suposto esquema de propinas em contratos da Agência Nacional de Deficiência (Andis).

Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 27/08/2025 17:51 / atualizado em 27/08/2025 18:02
