Milei e irmã são recebidos com pedradas em carreata na Argentina

O presidente argentino Javier Milei precisou sair às pressas de uma carreata em Lomas de Zamora, na Grande Buenos Aires, após cidadãos atacarem a comitiva presidencial. Segundo o El Clarín, pelo menos dois homens atiraram pedras e garrafas plásticas no político. Confira o momento:

Milei estava acompanhado do candidato José Luis Espert e da irmã, Karina Milei, alvo de escândalo no governo da Argentina. Os três estavam na carroceria de uma picape. Após os ataques, os irmãos saíram em carro preto fechado, enquanto Espert deixou o local de moto.

Em publicação nas redes sociais, o porta-voz da presidência, Manuel Adorni, afirmou que não houve feridos. Ele chamou os autores de “ativistas políticos da velha guarda” e colocou a culpa dos ataques no “kirchnerismo”. Milei também se pronunciou no X com foto dele, de Espert e de Karina. “Por falta de ideias, recorreram à violência”, escreveu.

Espert também falou sobre o episódio em entrevista à TN e acusou o prefeito Lomas de Zamora, Federico Otermín. "Não tenho provas, mas não tenho dúvidas de que o maldito kirchnerista e o vergonhoso Otermín estava por trás disso”, declarou. Segundo ele, um dos fotógrafos de Milei foi atingido.

A caravana foi um evento de campanha para as eleições do legislativo, que ocorrem em 7 de setembro. Às vésperas do pleito, o governo Milei vive uma das maiores crises desde o início do mandato com escândalo de corrupção envolvendo a irmã. Karina, que é secretária-geral da presidência e conselheira do presidente, e o subsecretário Eduardo "Lule" Menem são apontados como envolvidos em suposto esquema de propinas em contratos da Agência Nacional de Deficiência (Andis).

