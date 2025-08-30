Casa Branca confirma que Donald Trump está vivo após rumores na internet

Uma foto tirada pelo repórter Andrew Caballero-Reynolds, da Agência France-Presse (AFP), confirma que, na manhã deste sábado, o presidente esteve com a neta, Kai Trump, no campo de golfe Trump National, localizado em Sterling, no estado da Virgínia - (crédito: Andrew Caballero-Reynolds (AFP))

A Casa Branca desmentiu, neste sábado (30/8), rumores de que o presidente dos Estados Unidos Donald Trump estaria morto. Conforme comunicado emitido pelo governo americano, o republicano, de 79 anos, está vivo, ao contrário do que indicam especulações que circulam nas redes sociais.

Uma foto tirada pelo repórter Andrew Caballero-Reynolds, da Agência France-Presse (AFP), confirma que, na manhã deste sábado, o presidente esteve com a neta, Kai Trump, no campo de golfe Trump National, localizado em Sterling, no estado da Virgínia. O registro confirma que Donald, além de vivo, encontra-se bem.

Veja:

Uma foto tirada pelo repórter Andrew Caballero-Reynolds, da Agência France-Presse (AFP), confirma que, na manhã deste sábado, o presidente esteve com a neta, Kai Trump, no campo de golfe Trump National, localizado em Sterling, no estado da Virgínia (foto: Andrew Caballero-Reynolds (AFP))

O que motivou os rumores?

Diversos motivos eram responsáveis por alimentar os rumores que circulavam na internet sobre uma suposta morte de Donald Trump. O primeiro deles seria o esvaziamento da agenda do presidente para este fim de semana. Além disso, Trump não gaz uma declaração pública desde terça-feira (26/8).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As especulações aumentaram quando a bandeira americana localizada em frente à Casa Branca foi colocada a meio-mastro. O ato é feito como forma de luto, inclusive, diante da morte de um presidente. Outra questão é o problema de saúde enfrentado por ele. Trump foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica. Desde fevereiro passado, é visto publicamente com hematomas pelo corpo, principalmente nas mãos.

Leia também: Brasil está sem pressa para retaliar os EUA



De acordo com o governo do país, no entanto, a suspensão da agenda dele aconteceu por recomendação médica. Além disso, Trump teria sido aconselhado a descansar. Já a bandeira a meio-mastro foi colocada dessa maneira em razão do ataque realizado em Minneapolis, no último dia 27 de agosto. O episódio se tratou de um ataque feito a mão armada por um indivíduo. Em uma igreja, o assassino matou duas crianças e deixou 17 pessoas feridas.