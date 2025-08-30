InícioMundo
RUMORES NAS REDES

Casa Branca confirma que Donald Trump está vivo após rumores na internet

Por meio de comunicado, governo dos EUA desmente rumores que apontavam morte do republicano. Motivos como diagnóstico médico e cancelamento da agenda de compromissos oficiais alimentavam as especulações

A Casa Branca desmentiu, neste sábado (30/8), rumores de que o presidente dos Estados Unidos Donald Trump estaria morto. Conforme comunicado emitido pelo governo americano, o republicano, de 79 anos, está vivo, ao contrário do que indicam especulações que circulam nas redes sociais. 

Uma foto tirada pelo repórter Andrew Caballero-Reynolds, da Agência France-Presse (AFP), confirma que, na manhã deste sábado, o presidente esteve com a neta, Kai Trump, no campo de golfe Trump National, localizado em Sterling, no estado da Virgínia. O registro confirma que Donald, além de vivo, encontra-se bem.

Veja: 

Presidente dos EUA Donald Trump é visto na manhã deste sábado (30/8) e derruba rumores sobre suposta morte
O que motivou os rumores?

Diversos motivos eram responsáveis por alimentar os rumores que circulavam na internet sobre uma suposta morte de Donald Trump. O primeiro deles seria o esvaziamento da agenda do presidente para este fim de semana. Além disso, Trump não gaz uma declaração pública desde terça-feira (26/8). 

As especulações aumentaram quando a bandeira americana localizada em frente à Casa Branca foi colocada a meio-mastro. O ato é feito como forma de luto, inclusive, diante da morte de um presidente. Outra questão é o problema de saúde enfrentado por ele. Trump foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica. Desde fevereiro passado, é visto publicamente com hematomas pelo corpo, principalmente nas mãos. 

De acordo com o governo do país, no entanto, a suspensão da agenda dele aconteceu por recomendação médica. Além disso, Trump teria sido aconselhado a descansar. Já a bandeira a meio-mastro foi colocada dessa maneira em razão do ataque realizado em Minneapolis, no último dia 27 de agosto. O episódio se tratou de um ataque feito a mão armada por um indivíduo. Em uma igreja, o assassino matou duas crianças e deixou 17 pessoas feridas. 

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 30/08/2025 12:36
