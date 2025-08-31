Sete mortos e mais de 70 feridos em bombardeios de paramilitares no Sudão

Pelo menos sete pessoas morreram e 71 ficaram feridas na noite de sábado em bombardeios em Darfur, oeste do Sudão, informou neste domingo à AFP uma fonte médica, que atribuiu o ataque aos paramilitares.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os ataques aconteceram em El Fasher, capital do estado de Darfur do Norte, cercada pelos paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR), que estão em guerra contra o Exército sudanês desde abril de 2023.

Leia também: A catastrófica situação em guerra onde pessoas sobrevivem com ração animal: 'Nossos filhos estão morrendo'

Segundo a fonte médica - que falou sob a condição de anonimato - e o comitê local de resistência - um grupo que documenta as atrocidades do conflito -, os ataques atingiram vários bairros densamente habitados na zona oeste da cidade, perto do aeroporto que os paramilitares tentam tomar.

Leia também: O país africano de onde vêm as modelos mais badaladas do momento: 'Pele perfeita'

As FAR mantêm o cerco a El Fasher, capital do estado de Darfur do Norte e última grande cidade da região ainda sob controle do Exército, desde maio de 2024.

Nos últimos meses, El Fasher e campos de refugiados próximos foram alvos de ataques das FAR, depois que o grupo foi expulso de Cartum, a capital sudanesa, no início do ano.

A guerra provocou dezenas de milhares de mortes, o deslocamento de milhões e criou o que a ONU descreve como a maior crise atual de deslocados e fome no mundo.

ab-nda/vl/meb/mb/fp