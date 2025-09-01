Terremoto no Afeganistão deixa mais de 600 mortos; o que se sabe

Terremoto em 2023 matou mais de mil pessoas - (crédito: EPA)

Autoridades no Afeganistão dizem que ao menos 600 pessoas morreram após um terremoto de magnitude 6,0 atingir o leste do país no domingo (31/8).

O governo do país, comandado pelo Talebã, afirma que há 610 mortos e mais de 1,3 mil feridos.

O terremoto aconteceu a uma profundidade de 8 km e sacudiu prédios da capital Cabul até Islamabad, capital do Paquistão.

Boa parte das áreas atingidas são remotas, o que dificulta na coleta de dados mais precisos.

Dezenas de casas estão sob escombros, dizem fontes do governo do Talebã. Segundo o governo, vilas inteiras foram destruídas.

Moradores das regiões afetadas relataram à BBC que deslizamentos de terra isolaram áreas perto do epicentro do terremoto, o que significa que levará muito tempo para avaliar completamente os danos.

O terremoto atingiu a região montanhosa do leste do Afeganistão às 23h47 no horário local de domingo (16h17 no horário de Brasília). O tremor ocorreu em profundidade rasa, o que o torna ainda mais destrutivo.

Seu epicentro foi a 27 km de Jalalabad, a quinta maior cidade do país, na província de Nangarhar, no leste do Afeganistão.

O terremoto também afetou as províncias de Kunar e Laghman e foi sentido a 140 km de distância, em Cabul.

Os esforços de resgate estão sendo dificultados pelo fato de as estradas nas regiões montanhosas serem muito estreitas. Algumas delas ficaram bloqueadas por deslizamentos de terra.

O governo do Talebã afirma ter enviado helicópteros para transportar os feridos ao Aeroporto de Nangarhar. Do aeroporto, os feridos são então transferidos de ambulância para hospitais regionais para tratamento.

O governo afirma que todas as autoridades civis e militares estão envolvidas na resposta ao desastre.

As autoridades estão pedindo ajuda de organizações internacionais.

Um médico trabalhando em Asadabad, a capital da província de Kunar, disse à BBC que seu hospital está lotado, e que há um novo paciente chegando a cada cinco minutos.

Por que há tantos terremotos devastadores no Afeganistão?

O Afeganistão é muito propenso a terremotos porque está localizado sobre uma série de falhas geológicas onde as placas tectônicas indiana e eurasiana se encontram.

Em outubro de 2023, um terremoto de magnitude 6,3 atingiu a província ocidental de Herat, matando cerca de 1,5 mil pessoas, segundo a ONU. O tremor foi muito destrutivo porque foi superficial — ocorrendo a apenas 14 km abaixo da superfície da Terra.

A profundidade do terremoto deste domingo foi em uma profundidade ainda menor: 8 km.

Em 2022, a província de Paktika foi atingida por um terremoto que também matou mais de mil pessoas.

Os moradores do Afeganistão também são particularmente vulneráveis ??a terremotos porque muitos edifícios e casas são construídos com madeira, tijolos de barro ou concreto frágil e tendem a não ser resistentes a tremores.

Grande parte dos danos causados ??por terremotos nas montanhas do Afeganistão também advém dos deslizamentos de terra que eles causam, que podem destruir casas e bloquear rios. Os deslizamentos de terra também impactam estradas, dificultando o acesso de equipes de resgate e equipamentos a locais remotos.

A região atingida pelo terremoto de domingo à noite já estava sofrendo com enchentes no fim de semana.

As enchentes atingiram as províncias de Nangarhar e Kunar entre sexta-feira e sábado, matando pelo menos cinco pessoas, segundo a imprensa local. Pelo menos 400 famílias foram afetadas, informou a Organização Internacional para as Migrações no domingo.

A enchente, que causou deslizamentos de terra e danificou a infraestrutura, também interrompeu temporariamente o trânsito entre o Paquistão e o Afeganistão.

* Com informações de Sean Seddon em Londres e Yogita Limaye e Hafizullah Maroof em Cabul