Deslizamento de terra deixa mil mortos no Sudão, diz grupo armado - (crédito: BBC Geral)

Um deslizamento de terra matou pelo menos mil pessoas nas remotas Montanhas Marra, no oeste do Sudão, segundo o grupo armado Movimento/Exército de Libertação do Sudão, que controla a região.

Dias seguidos de fortes chuvas desencadearam o deslizamento de terra no domingo (31/8), que arrasou grande parte da vila de Tarasin, deixando apenas um sobrevivente, informou o grupo em um comunicado.

O movimento fez um apelo por ajuda humanitária da ONU e de outras organizações regionais e internacionais.

Muitos moradores do Estado de Darfur do Norte buscaram refúgio na região das Montanhas Marra em 2023, depois que a guerra entre o exército sudanês e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês) os forçou a deixar suas casas.

O governador de Darfur, Minni Minnawi, disse que o deslizamento de terra é uma "tragédia humanitária".

"Apelamos às organizações humanitárias internacionais para que intervenham urgentemente e forneçam apoio e assistência neste momento crítico, pois a tragédia é maior do que nosso povo pode suportar sozinho", disse ele em um comunicado citado pela agência de notícias AFP.

A guerra civil que eclodiu em abril de 2023 entre o exército sudanês e as Forças de Apoio Rápido mergulhou o país em caos e provocou grave fome, com acusações de genocídio na região de Darfur.

As estimativas para o número de mortos na guerra civil variam significativamente, mas uma autoridade americana estimou no ano passado que até 150 mil pessoas foram mortas desde o início das hostilidades em 2023. Cerca de 12 milhões fugiram de suas casas.

Facções do Movimento/Exército de Libertação do Sudão, grupo que controla a área onde ocorreu o deslizamento de terra, prometeram lutar ao lado dos militares sudaneses contra as RSF.

Muitos em Darfur acreditam que as RSF e as milícias aliadas travaram uma guerra com o objetivo de submeter a região etnicamente mista ao domínio de árabes.