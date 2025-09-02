Trump afirma que militares dos EUA atacaram barco que partiu da Venezuela transportando drogas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na terça-feira (2/9) que seus militares atacaram um barco que teria partido da Venezuela levando drogas.
Em pronunciamento, Trump disse que a ação ocorreu no Mar do Caribe e que a embarcação levava "muitas drogas" e que mais informações ainda seriam reveladas sobre a ação.
O presidente declarou que o país continua recebendo muitos carregamentos de drogas e "muitos deles vêm da Venezuela".
O secretário de Estado americano, Marco Rubio, repetiu a afirmação no X e disse que foi um "ataque letal".
Esta reportagem está em atualização
BBC Geral
postado em 02/09/2025 16:36