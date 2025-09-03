Nasce "McTilly": a bebê que veio ao mundo no drive-thru

Um nascimento inusitado chamou a atenção em Michigan, nos Estados Unidos. A mãe, Alyce Rotunda, deu à luz à quarta filha em um estacionamento de um McDonald’s, e a experiência acabou inspirando o apelido carinhoso da bebê.

A menina, chamada Matilda, nasceu em 11 de agosto. Mas, por ter nascido no restaurante de fast food, está sendo chamada de “McTilly”.

Alyce contou a uma TV local que já suspeitava do trabalho de parto no dia 10 de agosto. No entanto, após ser avaliada, os médicos a mandaram para casa. Horas depois, as contrações se intensificaram.

O marido, Kevin II, tentou levar a mulher até o hospital. Mas percebeu que não chegariam a tempo ao hospital e estacionou o carro próximo a um McDonald’s. Ele chegou a ligar para o serviço de emergência para receber orientações.

“Meu marido estava dirigindo a 160 km/h. Mas quando paramos, eu sabia que não tinha como esperar. O atendente [da emergência] gritava para eu voltar para o carro, mas não havia jeito”, contou Alyce.

Foi então que o bebê veio ao mundo, praticamente nos braços do pai. “Eu me agachei e a cabeça dela já estava para fora. Só gritei: ‘Kevin! Pegue ela agora mesmo!’”, lembrou.

Assim que nasceu, Matilda começou a chorar, trazendo alívio imediato aos pais. “Graças a Deus. O segundo em que ela saiu e respirou foi o maior suspiro de alívio da nossa vida”, disse a mãe.

Mãe e filha foram levadas ao hospital, onde receberam atendimento e tiveram a saúde confirmada. Matilda nasceu com 3,2 kg, e o teste de glicemia foi considerado normal, apesar de a gravidez ter sido de alto risco. Alyce é diabética tipo 1 e fez acompanhamentos frequentes ao longo da gestação.

“Temos muita sorte”, declarou a mãe. Apesar do susto, a família encarou a situação com bom humor. O local de nascimento acabou marcado até mesmo na certidão da bebê — e deu origem ao apelido que já virou tradição dentro de casa: McTilly.

Outros casos curiosos

“Little McFlurry” – Wisconsin (EUA, 2025)

Onde nasceu : Estacionamento de um McDonald’s, em Muskego (eua), durante uma nevasca;

: Estacionamento de um McDonald’s, em Muskego (eua), durante uma nevasca; História : Analysia Beck, em trabalho de parto de 38 semanas, parou no estacionamento da rede, onde deu à luz dentro do carro, com ajuda de paramédicos;

: Analysia Beck, em trabalho de parto de 38 semanas, parou no estacionamento da rede, onde deu à luz dentro do carro, com ajuda de paramédicos; Apelido: Inspirado pelo local e pelo clima gelado, o bebê Micah ganhou o apelido de “Little McFlurry”.

“Baby Chick-fil-A” – Texas (EUA, 2018)

Onde nasceu : Banheiro de uma lanchonete Chick-fil-A em San Antonio, Texas (EUA);

: Banheiro de uma lanchonete Chick-fil-A em San Antonio, Texas (EUA); História : A mãe entrou em trabalho de parto no restaurante. Os funcionários trancaram as portas, ajudaram no parto e até usaram forros de mesa para acolher o bebê;

: A mãe entrou em trabalho de parto no restaurante. Os funcionários trancaram as portas, ajudaram no parto e até usaram forros de mesa para acolher o bebê; Apelido: A rede presenteou a criança com nuggets gratuitos por toda a vida e o apelido “Baby Chick-fil-A” pegou entre familiares e vizinhos.

“Uber Baby” – Austrália (2022)